“Mi piace Antonio”. Al GF Vip, il colpo di scena è servito. Per ‘l’altro’ si mette malissimo

Non ci si annoia mica al GF Vip. Tra storie vecchie che ritornano e nuovi flirt inattesi dentro la Casa gli ormoni giocano ‘brutti’ scherzi. Intanto, per quanto riguarda le relazioni che non possono proseguire se non in modo platonico, Lulù si trova in una situazione di estrema difficoltà. Lo ha detto chiaramente a Miriana Trevisan dopo un momento no: “Non fatemi passare per matta”. L’ex Non è la Rai ha tentata di rincuorarla, ma la sorella Jessica ha rifiutato ogni sostegno. Alla principessina Manuel Bortuzzo manca davvero troppo…

Poi ci sono Miriana e Biagio. O meglio c’è Miriana, Biagio non più, ma il cuore della showgirl batte forte per il 39enne di cui i gieffini hanno recentemente festeggiato il compleanno nella Casa non senza uno strascico di polemica… E poi ci mancava l’aereo con un messaggio non proprio amichevole, né amorevole, per Miriana. Intanto il pubblico non vede l’ora che arrivi lunedì 14, quando, giusto in onore di San Valentino, farà il suo ritorno nel loft di Cinecittà lui, Alex Belli. E Delia Duran che fa? Beh, sembra che non si stia affatto annoiando. Neanche un po’.

Tutti hanno notato che da quando Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli, togliendosi platealmente l’anello, per la modella è iniziata una nuova ‘vita’. Delia, dopo la crisi iniziale, si è avvicinata anche a Soleil Sorge. Ma soprattutto è chiaro che non vuole porsi alcun limite nemmeno con gli altri coinquilini. Ora è una donna libera e la reazione al messaggio di Alex “Delia sei l’unica donna della mia vita” lo testimonia in pieno: per l’attore, ormai, è troppo tardi.





Non solo. Delia Duran ha avuto un incontro ravvicinato con Antonio Medugno. Che alla modella interessi il modello di Napoli è chiaro. Anche Nathaly Caldonazzo se n’è accorta e infatti ha chiesto subito conferme a Delia. Quest’ultima le ha risposto così: “Mi piace, ma è un po’ piccolo per me”. L’attrice, però, non è del tutto d’accordo e sostiene che in realtà la differenza d’età non è così grande. Per chi non lo sapesse Delia ha 10 anni in più di Antonio.

Lunedì entra Alex -> Avvicinamento tra Delia e Antonio



E guarda caso, ora Delia ha raccontato a Nathaly e Katia che le interessa Antonio. Nathaly ha suggerito qualcosa per farli avvicinare di più



Si va avanti col teatrino #gfvip pic.twitter.com/JMYdI0F15B February 9, 2022

Comunque Delia Duran non è convinta che con Antonio possa nascere una storia. A Nathaly Caldonazzo la modella, lo ricordiamo moglie di Alex Belli nonostante la crisi, ha spiegato: “Sai qual’è la mia paura? Quella di fargli del male”. L’attrice ha quindi invitato Delia a non farsi questi scrupoli: “Quello sì, ma lui lo sa…”. Tuttavia c’è un’altra cosa che frena la modella: lei non capisce perché Antonio ancora non si è fatto avanti nonostante i segnali che gli ha inviato. Sarà ancora turbato per la lite con Gianluca Costantino? Nathaly è convinta: “Se lui ti vuole ti prende…”. Voi che pensate, succederà proprio quando nella Casa sta per rientrare Alex?