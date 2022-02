Ormai è chiaro. Il triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge è destinato a far discutere ancora. Nonostante anche dentro la Casa, Barù dixit, non se ne possa più di questa storia. Nonostante anche la modella di origini venezuelane abbia deciso, più volte, di farla finita con Alex: “Non ce la faccio più – la confidenza a Manila Nazzaro di Delia – Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito”.

Intanto la ‘telenovela’ si arricchirà presto di un nuovo capitolo: Alex Belli è infatti pronto a rientrare nella Casa del GF Vip. Il ritorno dell’attore parmense avverrà lunedì 14 febbraio. E sapete cosa pensa al riguardo Soleil Sorge? Ecco quello che ha detto a Barù: “Ma vah, no. Ma anche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo?”. Il recente avvicinamento tra Soleil e Delia è un ulteriore tassello in questo complicato mosaico. Per la serie: chi ci capisce qualcosa è bravo. Anzi è un grande proprio.

Oggi, venerdì 11 febbraio, un aereo con un messaggio ha sorvolato la Casa del GF Vip. Chi lo ha mandato? Ma è chiaro, l’imperterrito e mai domo Alex Belli. Cosa c’era scritto nello striscione? La dichiarazione d’amore più classica: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Accompagnata, tuttavia, da un gesto importante. Sembra sia stato lo stesso Alex Belli a pilotare l’aereo per far arrivare a Delia Duran il messaggio. L’attore, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede chiaramente il viaggio aereo e pure lo striscione per la sua amata.





Delia Duran, dal canto suo, non si è fatta però incantare da questo messaggio. Manila Nazzaro, notando la reazione senza entusiasmo della modella, le ha chiesto: “Non sei felice? È bellissimo questo aereo! Ma che hai? Non capisco, questa me la devi spiegare. Non ci credi a questo aereo?”. E Delia: “No, non sono contenta, non voglio stare lì a fare lo show…”.

#Manila corre ad abbracciare chiunque riceve un aereo solo per apparire nelle clip. PS ora entra nella parte di quella che farà rimettere insieme #Delia e #Alex #ridicola #gfvip February 11, 2022

Mani: bello l'aereo per Delia, no?

Jess: sì ma era così scontato

Mani: *annuisce*

Dav: è bellissimo ma è troppo scontato!

Mani: e vabbè…è qualcosa!



Manila meno di 1h fa, parlavi della fiction di Alex….ma daaaai anche meeeeeno February 11, 2022

A questo punto l’ex miss Italia ha tentato di confortare Delia Duran: “Non c’è da capire o interpretare, è quello. È già un primo passaggio. Poi ovvio che ci devono essere altre cose e dimostrazioni. Però questa è una cosa molto bella, la prima. Da un punto bisognava ripartire. Non puoi non essere felice di questa cosa. Se lo ricevessi io un aereo del genere da Lorenzo impazzirei”. Intanto i telespettatori già si schierano e in tanti, più che la storia tra Alex e Delia, mettono in risalto l’atteggiamento poco chiaro dell’ex miss Italia: “Manila meno di 1h fa, parlavi della fiction di Alex….ma daaaai anche meeeeeno”.