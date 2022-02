Nelle ultime ore è lei la protagonista, nel bene e nel ‘male’, del Grande Fratello Vip 6. Parliamo di Miriana Trevisan. Il 6 febbraio scorso vi abbiamo raccontato la bellissima sorpresa per lei: il suo Biagio D’Anelli è tornato nella Casa e i due hanno trascorso una notte insieme.

Una notte d’amore, ma anche di paure per la bella gieffina che infatti ha confessato: “In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre”. E recentemente per Miriana è arrivata la freccia avvelenata da parte di Katia Ricciarelli.

Mentre parlava, sotto ad una coperta, con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, Katia Ricciarelli su Miriana Trevisan ha detto: “Stavo guardando che c’ho 25 anni in più della Miriana, ma non sembra”. E la modella venezuelana le ha dato ragione: “È vero, tu hai una pelle pazzesca”. Ieri 9 febbraio, inoltre, era il compleanno di Biagio D’Anelli e nella Casa c’è stata una bella festa. Tutto sembrava andare per il verso giusto, poi, però, Miriana Trevisan ha perso completamente le staffe.





La domanda che fa infuriare Miriana Trevisan

Dopo la torta con la scritta “Auguri amore mio” per il 39esimo compleanno del suo compagno Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan sembrava aver ritrovato un po’ di serenità. E invece… E invece, come ha spiegato la stessa conduttrice a Manila Nazzaro qualcuno le ha rivolto una domanda che l’ha fatta proprio infuriare. In particolare è stata Soleil Sorge a chiedere a Miriana quanti anni avesse Biagio D’Anelli.

#miriana dice sempre che il pubblico vede tutto. Si cara vediamo pure che 💩💩 siete tu e #manila #gfvip February 10, 2022

Manila Nazzaro è rimasta piuttosto sorpresa dalla domanda. E Miriana Trevisan le ha spiegato tutta la sua rabbia: “Non te l’aspetti. Non me ne frega un c***o. L’unica cosa è che non me ce metto a ballare con te falsa! Noto lo schifo, lo noteranno da casa. Questi attacchi non li capisco. Basta lo spazio ce l’avete, più di tutti gli altri. Non farò mai la vittima!”. E il pubblico come la pensa? Beh, qualcuno si è già schierato: e voi, da che parte state? Ha esagerato Miriana oppure Soleil è stata, come dire, un po’ maliziosetta?