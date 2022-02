“Non posso farlo”. GF Vip, Miriana Trevisan in lacrime per Biagio D’Anelli: “La verità è questa”

Grande Fratello Vip, riflettori accesi su Miriana Trevisan dopo la notte d’amore con Biagio D’Anelli. Una sorpresa che ha fatto tremare dall’emozione non appena la gieffina ha appreso di poter riabbracciare la sua dolce metà. Una Love Boat che si è tinta di amore. E tra tempi di promesse importanti, non possono di certo mancare anche le polemiche.

“Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero ma sono tradizionalista e voglio solo te”, ha rivelato Biagio di fronte agli occhi lucidi di Miriana Trevisan.

E dopo una notte d’amore, la gieffina non poteva che dire qualcosa a riguardo: “In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre”.





“Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti”, aggiunge con ancora il brivido dell’emozione in corpo. E la gieffina nello sfogo ha ammesso anche in lacrime di non poter dare un figlio al fidanzato. Una coppia innamorata, dunque, ma questa non l’idea condivisa da tutti. Infatti Biagio D’Anelli ha dovuto fare fronte ad alcune critiche. Soprattutto quelle esposte da Arianna David a Mattino 5.

“Non sono andato subito nel letto di Miriana. Poi io uso le persone per apparire? Non ho bisogno di tutta questa visibilità, sono 10 anni che lavoro a Mediaset. La mia ex l’ho chiamata quando sono uscito dalla casa, non hai scoperto l’acqua calda, l’ho già detto”, la risposta a tono di Biagio.