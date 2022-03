Gf Vip 6, Alex Belli sotto la luce dei riflettori. Sull’ormai ex gieffino della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, tante le opinioni contrastanti. Un triangolo d’amore che ha fatto e continua a fare parlare, quello tra l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge, implicati in dinamiche che hanno certamente sollevato qualche perplessità. Ma oggi la voce su Alex viene da fuori. A parlare di lui l’ex moglie.

Voce a chi pare conoscere Alex Belli da diverso tempo. Infatti è Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ad aver svelato qualcosa in più sull’attore e sull’influenza che su di lui hanno avuto notorietà e successo: “Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette”, ha ammesso Katarina.

E ancora: “Passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone. Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere”. Sarebbe cambiato non poco, dunque, a detta della Raniakova, che poi aggiunge qualosa anche sui motivi della rottura tra di loro.





“Per me era normale che tutti e due vedessimo amici. Io l’ho sempre fatto, ma non l’ho mai tradito”, afferma senza alcun filtro Katarina: “Per questo non controllavo con chi usciva, mi fidavo di lui. Quando è tornato stabilmente a Milano sono cominciati i problemi. Tutte le sere doveva trovare spiegazioni per giustificare ciò che voleva fare”.

E non è la prima volta che l’ex moglie dell’attore si trova a riavvolgere il nastro sulla storia d’amore con Alex: “Io con lui ho avuto una relazione totalmente diversa, io le cose che lui sta facendo e dicendo con Delia, se le avesse fatte con me io lo avrei preso e ‘inscatolato’, come dice lui. Certe cose noi non le abbiamo vissute in questo modo. La nostra relazione era molto più pulita.”, ha chiarito la donna qualche mese fa nel salotto di Pomeriggio 5.