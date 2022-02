“Sophie e le altre lo hanno insultato”. GF Vip, Alessandro Basciano ‘canta’ e scoppia il caos

Sta ormai succedendo di tutto al ‘GF Vip’ e quello che è emerso stavolta è destinato ad alimentare polemiche per parecchio tempo. In attesa della prossima puntata in diretta, che si terrà lunedì 7 febbraio su Canale 5, nella Casa le dinamiche vanno avanti e stavolta a farne le spese è stato un concorrente. Quest’ultimo non sa ancora niente, ma Alessandro Basciano ha sentito tutto e si è arrabbiato non poco con una di coloro che si sarebbero rese protagoniste di gesti poco carini nei suoi confronti.

Intanto, Alessandro Basciano ha fatto una confidenza a Delia Duran dicendo di aver fatto sesso con Sophie Codegoni. In un video che sta girando su Twitter Alessandro Basciano e Delia Duran sono in giardino a chiacchierare. La modella e attrice sembra dire: “Ma avete fatto tutto?”. Lui annuisce e lei replica incredula: “Ma davvero? Aiuto, ma come avete fatto?”. Tocca ad Alessandro Basciano spiegare senza farsi intercettare dai microfoni: “Non è che fai chissà quali movimenti, non è facile. È difficile”.

Stando a quanto ha scritto ‘Biccy’ sul suo sito, Alessandro Basciano ha avuto un dialogo con Sophie e ha affermato di aver ascoltato le critiche di alcune vippone nei riguardi di uno dei coinquilini. Prima di discutere con l’ex ‘Uomini e Donne’ ha detto: “Sophie e altre in camera sotto le coperte dicono cattiverie su un ragazzo. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo e dal vivo è l’opposto, proprio non sembra la stessa persona’”. Poi ha deciso di accusare senza giri di parole anche la Codegoni.





Alessandro Basciano non si è dunque fermato qui e ha aggiunto: “Smettila Sophie perché hai detto che è proprio brutto. Hai detto che si modifica le foto e che qui è brutto. E lo dicevate tu e le tue amiche”. Dopo essere stata messa nel mirino dal compagno di avventura, ha tentato in tutti i modi di difendersi: “Diciamo che secondo me non ha carisma, non sa di nulla. Dal vivo probabilmente rende di meno”. Ma andiamo a vedere dunque di chi stavano parlando e chi sarebbe stato quindi insultato.

Ad essere stato criticato sotto l’aspetto estetico Antonio Medugno, il nuovo arrivato al ‘GF Vip’, anche se Sophie ha rispedito ancora al mittente le accuse: “Il succo è che è uno che non balla, non ho voluto dare un giudizio sull’aspetto fisico”. Staremo a vedere cosa dirà Medugno quando lo verrà a sapere, ma sicuramente apprezzerà il fatto che sia stato difeso da Alessandro Basciano.