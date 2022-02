Incredibili rivelazioni di Alessandro Basciano al ‘GF Vip’. Parlando con Manila Nazzaro, ha raccontato cosa succede sotto le coperte con Sophie Codegoni e quello che è emerso ha lasciato di stucco tantissimi telespettatori. Sicuramente l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non apprezzerà queste rivelazioni pubbliche del ragazzo, visto che presumibilmente sperava che rimanessero private. Ma sta di fatto che ormai tutti le hanno sentite e anche Alfonso Signorini potrebbe cercare di indagare di più.

Di Alessandro Basciano si è parlato in queste ore anche di altro. C’è infatti chi ha invocato la sua squalifica immediata dal ‘GF Vip’. Tema dell’argomento i disturbi alimentari, poi la frase di Alessandro che ha scatenato la bufera social: “Anche io ho problemi. Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molti più seri dei problemi alimentari che sono cagate”, ha affermato Basciano senza però trovare un appoggio in Lulù, che ha subito messo in chiaro: “Antonio (Medugno n.d.r.) ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono cag***”.

Nonostante abbiano avuto diversi battibecchi in passato, Alessandro Basciano e Sophie si vivono appieno soprattutto la sera e la notte, quando vanno a letto e possono parlare in silenzio e dirsi tutto quello che vogliono. Nessuno però si attendeva parole davvero inaspettate della Codegoni. Il giovane ha voluto spifferare tutto a Manila e ora anche sul web si è aperta una discussione. Dunque, andiamo a vedere insieme di cosa parla la vippona durante i momenti riservati con il coinquilino.





Stando a quanto svelato da Alessandro Basciano nella Casa più spiata d’Italia, Sophie viaggerebbe davvero tanto con la mente e sognerebbe traguardi già ambiziosi con lui: “Parla del nome di nostra figlia nel letto, la piccola Sophie. Il matrimonio, sogna il matrimonio. Stanotte mi ha detto che vuole stare con me per sempre, non me l’ha mai detto nessuna”. Quindi, le dichiarazioni di lei sulla volontà di voler troncare con Basciano non corrisponderebbero alla verità. Infatti, ha già perso completamente la testa per lui.

Intanto, al ‘GF Vip’ si avvicina il momento del ritorno di Alex Belli. Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Il nuovo ingresso di Alex Belli nella Casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”. Non resta che attendere questo altro arrivo, che sconvolgerà di nuovo le dinamiche del reality.