Siamo appena entrati nella stagione estiva e l’inizio del GF Vip 8 è ancora lontano. Eppure Alfonso Signorini è già al lavoro per scegliere chi saranno gli opinionisti della prossima edizione del reality show. Ed ecco arrivare i primi problemi per il conduttore, visto che le ultime indiscrezioni fanno riferimento ad un presunto intervento di Mediaset, che potrebbe aver posto il veto ad un nome scelto dal padrone di casa. Che dunque non sarebbe molto gradito.

Al GF Vip 8 Alfonso Signorini non dovrebbe più contare sull’apporto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, quindi la squadra di opinionisti è da rifare interamente. A breve dovrebbe comunque esserci la decisione definitiva del presentatore, il quale però dovrebbe cambiare direzione per evitare situazioni poco piacevoli. Ma vediamo chi sarebbe colui che non sarebbe apprezzato dai vertici del Biscione, come riportato dal sito TvBlog.

GF Vip 8, Alfonso Signorini e gli opinionisti: Mediaset dice no a un nome

Dunque, per il GF Vip 8 Alfonso Signorini è costretto ad effettuare dei cambiamenti sostanziali per necessità, dato che gli opinionisti della passata edizione non ci saranno, salvo improbabili dietrofront. Ed è uscito un nome importante negli ultimi giorni, che sarebbe immediatamente stato stoppato da Mediaset. Non sappiamo precisamente le motivazioni, ma al conduttore sarebbe stato richiesto di virare su altri profili.

Secondo TvBlog, Mediaset avrebbe molti dubbi sul nome di Emanuele Filiberto, che dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice del serale sembrava poter diventare opinionista del reality show di Canale 5. E inoltre il sito in questione ha anche aggiunto: “Insieme alla sua ci sono in piedi anche altre illustri candidature, che saranno vagliate attentamente nei prossimi giorni”. Ma non sono ancora stati fatti altri nomi.

Quest’anno Emanuele Filiberto è stato impegnato anche nel mondo del calcio, infatti è diventato il presidente del Real Agro Aversa, mentre l’anno prima aveva comprato il Savoia insieme ad altri suoi soci. Ora potrebbe immergersi nuovamente in tv, Mediaset permettendo.