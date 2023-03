Tra qualche giorno si chiuderà la settima edizione del GF Vip. Una edizione molto criticata dal pubblico per via del comportamento di molti concorrenti. Partito il 19 settembre, il programma è subito finito nel mirino delle critiche per il caso di bullismo su Marco Bellavia. Il concorrente si era mostrato molto insofferente, ma i compagni di avventura lo avevano messo all’angolo.

Non solo, alcuni si erano lasciati andare a frasi e gesti molto pesanti. Per questo motivo Ginevra Lamborghini era stata squalificata a Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Patrizia Rossetti finiti al televoto e l’esperto di stile era finito a casa. Nel corso di questi mesi i telespettatori si sono lamentati del comportamento di molti vipponi del GF Vip ma solo due settimane fa c’è stato un cambio di rotta. Una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi.

GF Vip 7, spunta il video di Oriana Marzoli all’Isola dei Famosi

Regolamento del GF Vip 7 più rigido e punizioni severe, come le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Al centro delle critiche spesso è finita Oriana Marzoli, una delle tre finaliste insieme a Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Richieste di provvedimenti, punizioni e addirittura squalifiche a causa del suo carattere fumantino, cose mai prese in considerazione dal GF Vip.

Che Oriana Marzoli abbia un carattere molto forte è chiaro a tutti i telespettatori del GF Vip 7 e in passato lo ha dimostrato anche nel corso della sua partecipazione all‘Isola dei Famosi spagnola. In queste ore è finito sul web un video in cui alle critiche del pubblico risponde alzando il dito medio nella loro direzione. Dopo il brutto gesto la concorrente, ospite in studio, è stata cacciata dal conduttore.

Nel filmato di vede Oriana, attuale finalista del GF Vip 7, dire di non aver fatto niente ma viene subito sbugiardata dalla registrazione. Nel video mandato in onda si vede Oriana Marzoli alzare il dito medio e rivolgerlo al pubblico che la criticava. A quel punto la concorrente è costretta dal conduttore a lasciare lo studio sotto gli applausi degli spettatori in delirio che gridano “Fuori”.