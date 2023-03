La quarantatreesima puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 20 marzo sera ha visto protagonista assoluta Giaele De Donà. La giovanissima influencer ha vissuto una serata all’insegna di tante emozioni, perché l’incontro con i nonni e la sua mamma, è stata proclamata terza finalista del reality show. Una grande gioia per la vippona, che dopo la puntata ha ammesso di essersi sentita sminuita nel corso di questa avventura.

“Ti giuro in 24 anni è la prima cosa che sono riuscita a fare completamente da sola. Tutti, ogni cosa che facevo, aprivo il brand, “e ma tanto l’hai aperto perché tuo marito ti ha aiutata”. Sapere che io l’ho fatto da sola, che lui non è mai venuto, è veramente… Perché tanto volte io mi sono sentita sminuita. Quando andavo in giro con mio marito alle cene sapevo che era lui alla fine quello importante e io mi sentivo la bella ragazza che gli stava accanto. Invece sono io! Sono Giaele!”, le parole della finalista del GF Vip 7.

GF Vip 7, Oriana, Giaele e Micol riprese dalla regia

E ancorala gioia per essere arrivata in finale: “E una soddisfazione, credimi per una volta posso uscire e dire “l’ho fatto io, ditemi qualcosa”! Bello. Un regalo immenso. Noi tre. Noi tre in finale! Non vedo l’ora di uscire e tatuarci OMG! E’ stato il mio Grande Fratello”, ha raccontato all’amica Oriana Marzoli. Nel corso della diretta di lunedì, poco dopo la proclamazione, c’è stato un intervento della regia in casa.

È stato il secondo, perché poco prima la regia era intervenuta per censurare Oriana Marzoli che discuteva con Nikita Pelizon. Una scena molto criticata dai telespettatori del GF Vip 7, perché i toni dell’autore intervenuto in casa è stato molto aggressivo. Ma non è finita qui, perché dopo l’attacco a Oriana Marzoli, lo stesso autore è intervenuto nuovamente per zittire la venezuelana, Micol e Giaele.

Qui il maestro d’asilo dice di stare nuovamente in silenzio… di cosa avete paura autori del #GFvip?! Noi siamo con #oriele #INCORVASSI ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/VuKqXBWDQt — Serena Leonetti (@SerenaLeonetti1) March 21, 2023

È accaduto poco dopo la proclamazione di Giaele a terza finalista ufficiale del GF Vip 7. Una gioia immensa per l’influencer, ma anche per Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, le altre due finaliste del reality e amiche di Giaele. Mentre le tre festeggiavano la regia è nuovamente piombata in casa per imporre il silenzio. “Dovete stare in silenzio, basta”, è stato l’ammonimento piuttosto aggressivo dell’autore. La cosa non è passata inosservata ai social e infatti le critiche sono state tantissime: “Ma ci rendiamo conto di come le trattano? Peccato che per gli autori la squalifica non c’è”.