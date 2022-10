Anche nella puntata di lunedì 10 ottobre del GF Vip si parla di Marco Bellavia. Il caso del conduttore di Bim Bum Bam che ha abbandonato il reality a seguito di problemi legati alla sua salute mentale continua a tener banco. Marco Bellavia si era già fatto sentire con una lettera inviata ai suoi ex coinquilini: “Cari ex coinquilini – inizia Marco Bellavia – ho guardato da casa la scorsa puntata da casa mia e mi faceva impressione, voi lì tutti agghindati e io nel mio letto a leccarmi le ferite per giorni dolorosi che non riesco a dimenticare”. Gli altri concorrenti hanno ascoltato in silenzio, ammutoliti dalle parole di Marco Bellavia.

“Il mio dolore, la mia richiesta d’aiuto. Volevo lanciare un messaggio quello che solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante. Ho capito, anche grazie al vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande: mettere a disposizione di chi ci guardava la mia esperienza di vita, le mie debolezze, i miei stessi demoni. Volevo lanciare il messaggio: quello che solo insieme si può soffrire di meno, solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile. Alcuni di voi erano imbarazzati, altri pietrificati e altri ancora indifferenti”, ha continuato Marco Bellavia.

Leggi anche: “È successo prima di entrare”. GF Vip 7: Marco Bellavia, arriva un’altra verità su di lui





GF Vip 7 torna Marco Bellavia: altra lettera dell’ex concorrente

Parole pesanti quelle dell’ex conduttore che non ha fatto nessuna accusa diretta, ha voluto solo comunicare loro quanto fossero stati difficili da comprendere, metabolizzare e poi gestire certi atteggiamenti. E nella puntata di lunedì 10 ottobre Marco Bellavia torna a farsi sentire. Lo ha rivelato Federica Panicucci, che parla di una seconda lettera scritta da Marco Bellavia. “Voglio darvi uno spoiler”, ha annunciato la conduttrice nel corso dell’ultima puntata di Mattino5 andata in onda, “Uno spoiler importante perché questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia. Una lettera che è arrivata direttamente ad Alfonso Signorini e che il conduttore leggerà in diretta. Immaginiamo che avrà ulteriori contenuti sui quali discutere”.

Pertanto è ancora sconosciuto il contenuto della missiva. Nel frattempo sono state diffuse altre anticipazioni. Come scrive PipolTv, al centro della puntata potrebbe esserci il legame nato tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo il video in giardino che sta facendo il giro della rete, Alfonso Signorini vuole vederci chiaro e interrogherà i diretti interessati.

E non sono passate inosservate le parole di Charlie Gnocchi a proposito di un legame del volto di Forum con una persona all’esterno della Casa. Dovrebbe anche essere affrontato, inoltre, il caso di Luca Salatino che ha più volte manifestato il desiderio di lasciare la Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne avrà la possibilità di confrontarsi con il conduttore e di rendere più chiaro il suo stato d’animo.