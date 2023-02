Momenti di panico ieri sera durante l’ultima puntata del GF Vip 7. A finire sotto i riflettori, per un episodio non proprio carino, è stato Edoardo Tavassi e di rimbalzo anche Micol Incorvaia e alcuni altri. Ma cosa è successo in pratica? A spiegarlo, di fatto, è lo stesso Tavassone dopo la diretta. Alfonso ad inizio puntata ha parlato di una busta nera ed ora si capisce il perché. Sembra che il fratello di Guendalina abbia parlato male di Oriana e Daniele.

Sembra poi, che le frasi di Edoardo sarebbero così pesanti da non poter essere mandate in onda. Qualche ora più tardi però Tavassi – mentre parlava con Daniele – ha fatto capire più o meno tutto: “Facevamo battute sul politicamente scorretto. In un’ora abbiamo detto di tutto. Sì è stata tra le serate più divertenti. Abbiamo sgravato proprio, se c’eri tu Oriana te sentivi male dalle risate. Dani ti stavamo prendendo in giro come faccio io sempre”.

Edoardo Tavassi, frasi choc su Daniele Dal Moro

E ancora: “Non c’è nulla di male fidati. Io sono andato easy su di te, perché sono le battute che ti faccio davanti sempre. Alfonso ti ha detto che non scherzavo? Fratè ho fatto le stesse battute a te sul fatto che sai. Ti sto spiegando come è andata, era tutto a ridere, divertente. Non mi sono mai divertito così tanto come quella nottata. Ho detto cose politicamente scorrette e non c’era una cosa seria. Non hai capito, sembrava di stare fuori”.

Poi dice: “Con te scherzo sempre, era una cosa tipo quella che ti ho detto l’altro giorno ‘vieni nel van con me e baciamoci’. Se poi te decontestualizzi la battuta… Dani se io pensassi che fosse vero e che tu fossi gay io non scherzerei in questa maniera. Non ti direi mai di baciarci o di fidanzarci. Tu mi conosci e sai che battute faccio. Poi sia chiaro, io ho fatto la battuta e Donnamaria ha solo riso non ha detto altro”.

Alfonso legge ai ragazzi il provvedimento preso da Grande Fratello alla luce dei fatti della scorsa notte. #GFVIP pic.twitter.com/gk9EfJ5rpl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2023

E chiude Tavassone: “Ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo. Una roba tipo ‘Se Oriana gli dicesse ‘guarda io c’ho… allora Daniele ci…’. Questo era il senso della cosa che ho detto”. Chiaramente senza contesto queste frasi avrebbero messo nei guai chiunque, ma conoscendo Tavassi e gli altri, farebbe strano pensare che siano state dette con odio e non con ironia. Tutto sta capire se Daniele o Oriana abbiano deciso di perdonarli o meno.

