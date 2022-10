Sonia Bruganelli sparita dalla pagina ufficiale del GF Vip a poche ore dalla diretta. Una punta che potrebbe nascondere non pochi colpi di scena. La tensione è costantemente salita negli ultimi giorni. Spesso al centro delle discussioni c’è finito Charlie Gnocchi, accusato per il suo atteggiamento e la tendenza a fare ‘il capo’ della situazione. Prima la discussione con Luca Salatino che ha perso le staffe in più di un’occasione fino a scoppiare: “Hai rotto er ca.. ao” gli ha gridato dopo uno scontro su cosa preparare per pranzo.



Ma ultimamente Charlie Gnocchi si è scontrato anche con un altro inquilino, ovvero Antonino Spinalbese. Una lite davvero forte che ha coinvolto anche altri gieffini rendendo l’atmosfera pesante nella Casa. “Sei un manipolatore – ha detto il giovane all’ex inviato di Striscia – sai come prendere le persone”. Intanto oggi potrebbero entrare 6 nuovi concorrenti.

GF Vip 7, gaffe su Sonia Bruganelli sparita dalla pagina social



Tanti i nomi dei possibili vipponi pronti a entrare nella casa del GF Vip 7. Oriana Marzoli, una nota influencer spagnola, ma ancora Helena Prestes, Sarah Altobello, Akash Kumar, il conte Mazzoni e Luca Onestini in coppia con il fratello Gianmarco. E ancora Edoardo Tavassi. Un cambio in piena regola per pulire l’immagine del programma.



Tornando a Sonia Bruganelli, Il programma ha già dato appuntamento ai telespettatori attraverso i canali social: ha condiviso un’immagine a tema Halloween che ritrae l’opinionista Orietta Berti, Giulia Salemi, in studio per leggere i commenti del pubblico nel corso della serata, e Carmen Russo, ospite fissa dell’edizione: esclusa dunque dalla foto Sonia Bruganelli la quale ha fatto ironia in un commento lasciato al post su Twitter.

Brividi, misteri e maschere: la vera notte di Halloween è con i nostri Vipponi! 😈 #GFVIP vi aspetta oggi in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT per una nuova puntata… da urlo! 👻🕷 pic.twitter.com/7onHjClq2q — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2022



“Comunque non sono ancora andata in vacanza eh?!?!” ha scritto accompagnando il testo ad emoticon che ridono. Sonia sarà quindi presente. Lascerà durante il periodo delle feste natalizie, Sonia Bruganelli non potrà rispondere presente al GF Vip 7 e quindi dovrà essere trovata una sostituta della coniuge di Paolo Bonolis. Questa la rivelazione di Parpiglia: “Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa”.

