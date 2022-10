Paolo Bonolis, presto nonno bis. Una nascita nella famiglia rappresenta sempre un momento di immensa gioia per tutti. Il gesto di Sonia Bruganelli arriva sotto gli occhi di tutti, precedendo l’arrivo della cicogna per Stefano, figlio che il marito ha avuto dalla precedente relazione con l’americana Diane Zoeller

Il gesto di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis. Nonno per la seconda volta: il conduttore non sta più nella pelle e come lui anche il resto della famiglia. Come molti già sapranno, nel 2020 era infatti venuto alla luce il piccolo Theodore, bimbo della figlia Martina che, come il fratello Stefano, vive negli Stati Uniti.

Il gesto di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis presto nonno bis

E adesso sarà proprio la volta del figlio Stefano, frutto d’amore di Paolo Bonolis e Diane Zoeller. Conto alla rovescia per la nascita del papà che renderà Paolo Bonolis nonno bis, e nel frattempo ci ha pensato Sonia ad anticipare la grande emozione. Il gesto lascia tutti sorpresi. (“Avete visto tutto?”. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, l’ultimo avvistamento sbroglia il gossip).

Nelle ultime ore ecco apparire sul profilo Instagram di Sonia una foto e una dolce dedica rivolta sia al marito Paolo che al futuro papà Stefano. La foto di padre e figlio è dolcissima e le parole di Sonia lo sono altrettanto: “Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini” ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli ha poi concluso: “Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta”. Un gesto, quello di Sonia, molto affettuoso sia nei riguardi di Stefano e della moglie Candice Hansen ma anche nei riguardi di Paolo Bonolis. “Che bello!”, Splendide parole”, alcuni commenti dei fan.

Il conduttore aveva parlato del lieto evento nello studio televisivo di Silvia Toffanin: “Sarà un altro maschietto, Sebastian. Se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati”. Paolo Bonolis ha poi aggiunto con emozione: “Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno”.