Si avvicina una nuova puntata del GF Vip 7: lunedì 21 novembre Alfonso Signorini torna in diretta su Canale 5 per commentare le vicende dei vipponi: le dinamiche nella casa di modificano continuamente andando a cambiare gli equilibri tra i concorrenti. Probabilmente si parlerà del “feeling speciale” Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due negli ultimi giorni sono finiti più volte sotto le coperte con il video che è diventato virale sui social.

Tra loro la complicità aumenta, tuttavia nelle ultime ore l’ex di Belen Rodriguez ha fatto sapere all’influencer venezuelana di volerci andare con i piedi di piombo. “Questa cosa mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma”, dice Antonino Spinalbese e subito arriva la risposta di Oriana Marzoli: “Se hai paura e vuoi andare piano, non venire a dormire con me”. Davanti a queste parole Antonino ha fatto una piccola retromarcia: “Nessuno mi obbliga, ma io voglio farlo. Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava”.

GF Vip 7, il preferito del sondaggio è Edoardo Tavassi

Per quanto riguarda la puntata di lunedì 21 novembre 2022 le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per l’esito del nuovo televoto settimanale. Sono sette i concorrenti che sono finiti in nomination, anche se questa settimana non è prevista una nuova eliminazione definitiva dalla gara. Nel dettaglio sono Luca Onestini, Luca Salatino, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Il pubblico da casa, fino a quando Alfonso Signorini non chiuderà ufficialmente il televoto, potrà decidere le sorti dei concorrenti e stabilire il nome della persona che sarà il preferito della settimana e conquisterà l’immunità in vista della prossima puntata.

Novella2000.it ha lanciato un sondaggio tra i lettori per capire chi è il loro preferito della nona settimana al GF Vip 7. E la classifica è stata resa nota: in testa c’è Edoardo Tavassi con il 23% delle preferenze, seguito da Nikita Pelizon (10%) e Antonino Spinalbese con il 9%. Poi ci sono tutti gli altri: Luca Salatino (8%), Antonella Fiordelisi (8%), Edoardo Donnamaria con l’8%, Patrizia Rossetti (6%), George Ciupilan (6%), Daniele Dal Moro (6%), Luca Onestini (5%), Micol Incorvaia e Sarah Altobello (3%), Alberto De Pisis e Giaele De Donà (2%). Chiudono la classifica con l’1% Attilio Romita, Luciano Punzo, Charlie Gnocchi, Oriana Marzoli e Wilma Goich.

Inoltre nelle ultime ore Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di un gesto che potrebbe costargli l’eliminazione: avrebbe detto una imprecazione. Il volto di Forum, chiacchierando con altri concorrenti, pare si sia lasciato andare a quella che potrebbe essere a tutti gli effetti un’imprecazione. Ecco perché sui social stanno chiedendo alla produzione del GF Vip di fare degli accertamenti e prendere anche dei possibili provvedimenti.