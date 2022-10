La puntata di lunedì 3 ottobre del GF Vip è stata quasi interamente dedicata al caso di Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam si è ritirato, ha abbandonato il reality nella mattinata di sabato 1 ottobre. I suoi problemi legati alla depressione sono aumentati all’interno della casa e, nonostante abbia chiesto aiuto agli altri coinquilini, nessuno gli ha teso la mano. Gli ultimi giorni per Marco Bellavia sono stati complessi: piangeva spesso e non riusciva a essere tranquillo. Quindi la decisione di uscire dalla casa.

A colpire è stato l’atteggiamento dei vipponi che in puntata Alfonso Signorini ha stigmatizzato: nessuno di loro ha fatto qualcosa per aiutare Marco Bellavia che alla fine è stato isolato dal gruppo. Inqualificabili le frasi di Ginevra Lamborghini che è stata squalificata per aver detto: “Ma allora si merita di essere bullizzato”. Deprecabile il gesto di Giovanni Ciacci che – nonostante abbia visto Marco Bellavia rantolare per terra dal dolore – ha mostrato indifferenza. Ciacci è finito al televoto insieme a Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi ed è stato eliminato dal pubblico.

GF Vip 7 Sara Manfuso smascherata da Sonia Bruganelli

In studio l’atmosfera è stata sin da subito pesante e in più occasioni si sono viste Giulia Salemi e Sonia Bruganelli piangere. L’opinionista sui social è intervenuta spiegando di voler aiutare Marco Bellavia insieme al marito Paolo Bonolis: “Perché Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire?”. E ancora: “Marco va aiutato fuori la casa e io e Paolo lo faremo” ha aggiunto Sonia Bruganelli, riferendosi evidentemente al marito Bonolis che, proprio come Bellavia, lavorò prima di lui per anni allo storico programma per bambini Bim Bum Bam.

Sonia Bruganelli è stata anche protagonista di uno scontro con Sara Manfuso. Dopo un discorso dell’opinionista, che l’ha tirata in causa, la vippona si è sentita in dovere di difendersi. Ha, infatti, affermato di aver tentato di andare a consolare Marco Bellavia almeno inizialmente. Ha poi aggiunto che lei, nella sua vita quotidiana, porta avanti battaglie che vanno contro le discriminazioni di genere, il bullismo e molto altro ancora.

Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione… https://t.co/9AeOSz38PZ — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

La risposta di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere e nella notte ha postato un video: “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…”, scrive riferendosi a Sara Manfuso. Nel filmato pubblicato da Sonia Bruganelli si vede Sara Manfuso parlare con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi: “Un nome andava fatto. E quello è Alfonso, non lo puoi prendere per il c**o. Siamo in televisione, capito? Allora io gli ho detto che per me era Marco. Perché poi, tra l’altro, tutti quanti non lo sopportano. Io lo dico, perché francamente non si è integrato… Ieri sera tutti in camera a dire che non lo sopportano. Tutti, tutti. Questa è la casa del GF Vip non un posto in cui curarsi. Potente, eh. Amore…”.