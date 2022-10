La sesta puntata del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. Uno dei momenti più interessanti è stato lo scontro tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, uscita volontariamente dalla Casa del GF Vip 7. Si fa riferimento a un episodio accaduto quando i due erano ancora concorrenti: Giovanni Ciacci per sbaglio sfiora il lato b di Sara Manfuso e aggiunge una frase: “Simuliamo una violenza sessuale”. Sul momento Sara Manfuso l’aveva presa a ridere, scherzando con il collega dicendogli “Eh guarda Giovanni adesso urlerò dicendo che mi hai toccato il c…”.

Poi Sara Manfuso è uscita dalla Casa dopo il caso Bellavia e in studio è andata su tutte le furie con Alfondo Signorini e il programma: “Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione. Tu conosci la mia storia, sai che ho subito violenze. Io ti avevo detto che entravo senza mettermi un’etichetta e senza avere agevolazioni perché ho un passato pesante”. A quel punto il conduttore è sbottato: “Ti dico con franchezza che se uno mi tocca e non mi va io gli tiro un ceffone. Perché ti sei messa a ridere, non fa onore alla tua storia”. Poco dopo Alfonso Signorini la caccia dallo studio e le dice: “Vai pure fuori dalla casa e da questo studio, arrivederci”.

GF Vip 7 Sara Manfuso ritratta: “Mai accusato Giovanni Ciacci”

Sara Manfuso torna a parlare sui social dopo lo scontro avuto in diretta al GF Vip 7 con Alfonso Signorini al termine del quale è stata cacciata dallo studio. Con un post su Instagram l’opinionista spiega quello che è accaduto nel diverbio tentando di giustificare le ragioni del suo abbandono e la reazione avuta rispetto alla triste parentesi con Giovanni Ciacci: “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GF Vip 7”. Insomma se in diretta diceva di non essersi sentita tutelata, ora fa marcia indietro.

Quindi ha voluto ricordare una fase particolarmente dolorosa della sua vita: “Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.

Sul finire del suo post, Sara Manfuso spiega il motivo per cui è uscita dalla Casa del GF Vip 7: “Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…”.