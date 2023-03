Si avvicina sempre più il giorno della finalissima del GF Vip 7, la quale si terrà il 3 aprile. Durante tutto il corso del programma vi sono stati continui litigi tra alcuni concorrenti in particolare ed addirittura divisioni in due gruppi differenti. In seguito all’uscita di Antonella Fiordelisi e alla proclamazione delle tre finaliste appartenenti al gruppo degli spartani, ovvero Oriana Marzoli, Micol e Giaele, l’unica vippona rimasta, appartenete ai persiani, è Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon, nelle ultime ore, riesce dunque a confidarsi soltanto con Milena Miconi. Nonostante ciò cerca sempre di creare una situazione serena all’interno della casa del GF Vip 7, così da poter trascorrere questi ultimi giorni in maniera pacata e tranquilla. Tale decisione è infatti stata condivisa da alcuni gieffini, tra cui Luca Onestini e Giaele De Donà in particolare, i quali si sono avvicinati molto di più all’influencer 30enne, proprio per evitare nuove brusche discussioni. A non appoggiare però tale situazione è stata unicamente Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Ma basta, sono stanca”. GF Vip 7, Nikita costretta a parlare così: “Sono arrivata al limite”





GF Vip 7, Oriana Marzoli sbotta con Nikita Pelizon

Per parlare di quanto accaduto, bisogna però fare un passo indietro. Dopo l’uscita della Fiordelisi dal GF Vip 7, Nikita Pelizon ha più volte chiesto alla vippona Micol Incorvaia quali fossero i motivi per cui non sopportasse così tanto Antonella. La modella triestina ha insistito diverse volte nel chiedere a Micol se si trattasse in realtà di invidia per l’influencer campana, nata magari da insicurezze che Micol ha dentro di lei. L’Incorvaia ha più volte insistito nel negare tali affermazioni, infastidendosi. Questo atteggiamento di Nikita non è però andato giù soprattutto ad Oriana Marzoli.

Nelle ultime ore quattro vipponi, tra cui Luca, Alberto De Pisis, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, sono stati chiamati per fare la radio, come accade ogni settimana nel GF Vip 7. Oriana si è subito mostrata infastidita dalla presenza di Nikita all’interno del progetto, ma non è più riuscita a trattenersi all’interno del confessionale. Proprio lì è infatti scoppiato il litigio. In seguito ad una frase detta dalla vippona Nikita, Oriana ha sbottato, affermando di trovarla sempre più falsa e, dopo aver ritirato fuori il discorso di Micol, si è alzata ed è andata via dal confessionale.

la scena più bella che vedrete oggi questa è arte questo è vero cinemapic.twitter.com/F1VpFF0qk3 — BagnoTrash (@bagnotrash) March 24, 2023

Nell’immediato non vi è stata una risposta da parte dell’influencer triestina Nikita. Non sappiamo se le due vippone riusciranno a chiarirsi in queste ore, prima della puntata di lunedì 27 marzo. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per diventare il quarto finalista del GF Vip 7 sono: Nikita, Tavassi, Onestini, De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli.