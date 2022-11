GF Vip 7, si prepara un nuovo ingresso bomba nella casa: l’annuncio non è ancora ufficiale ma la voce gira sempre più forte. Intanto sono giorni complessi nella Casa con critiche piovute da tutte le parti dopo la puntata di lunedì. Particolarmente bersagliato Antonino, ma non è stata da mano anche Sonia Bruganelli presa di petto dal pubblico a casa. Nelle ultime ore sotto osservazione sono finiti anche Wilma e Daniele, con lei scatenata e lui silenzioso. Un silenzio approvato dai fan al contrario della parole di Wilma.



Scrive un’utente: “Sto guardando il grande fratello e sono sconvolta dei discorsi che Vilma sta facendo a Daniele. Ma stiamo scherzando. Questa si è presa una cotta per un ragazzino. Ma l’imbarazzo poverino di Daniele che sta cercando di farglielo capire che con le buone maniere. Ma lei niente e offuscata. Parla come una Taineger. Grande fratello svegliatela”.

GF Vip 7, nuovo ingresso nella Casa: tocca a Taylor Mega



E ancora: “Wilma che scarica la responsabilità delle sue brutte azioni su Patrizia… Non mi pare che quando parlava male di Nikita le parole le venissero suggerite da Patrizia. Wilma ha solo paura di fare brutta figura con Daniele. Che tristezza…”. E se pensate che sia finita qui siete sulla strada sbagliata, perché presto potrebbe scoppiare una vera bomba nella casa.



È il settimanale Chi ad aprire all’ipotesi di un ritorno nella Casa per Taylor Mega, che questa volta potrebbe fermarsi per qualche giorno. “Ti piacerebbe Taylor?”, le aveva chiesto d’altronde lo stesso Signorini e la risposta sembra afferamtiva. Nei giorni scorsi l’ospite del GF Vip ha detto di aver avuto un flirt sia con lei che con Alberto De Pisis, come lei stessa ha rivelato. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, spiega Taylor Mega.



“Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”. La modella avrebbe capito di essere attratta da lui. Poi aveva confessato aver avuto un flirt con Sofia Giaele, durante il suo matrimonio con Bradford. “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione”, spiega la modella. “Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.

