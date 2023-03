A poche settimane dalla fine del GF Vip 7 salta fuori il nome del vincitore. In finale, per ora, sono finite tre donne: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia a Giaele De Donà mentre non c’è stato niente da fare per Antonella Fiordelisi al centro, anzi, di violente polemiche con il durissimo messaggio di Orietta Berti arrivato dopo la puntata di lunedì nel quale prende di mira l’intera famiglia Fiordelisi. ““Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari”.



“E che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere…con la sua leggerezza. Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione”.

GF Vip 7, spunta il nome del vincitore: per la SNAI sarà Oriana



Tornando al vincitore del GF Vip 7 la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, ha una nome: ed è quello di Oriana Marzoli. Sul tabellone Snai, svetta Oriana Marzoli quotata 1.75. Al secondo posto, Edoardo Tavassi quotato a 3.00, Al terzo, Micol Incorvaia. Al quarto posto Nikita a pari merito con Giaele De Donà. Le quote salgono in maniera considerevole parlando di un’ipotetica vittoria di Alberto De Pisis, Luca Onestini (quotati a 15.00 entrambi).



Andrea Maestrelli e Milena Miconi (ultimi con 25.00). La notizia è stata immediatamente raccolta dai fan “Ori avrai la tua rivincita! Sono 5 mesi che ti sminuiscono, ti umiliano e addirittura ti insultano (in casa e fuori) perchè non sei un’ipocrita e questo urta il loro finto perbenismo. Come ha scritto la tua mamma “non permettere a nessuno di spegnere la tua luce”. Non c’è dubbio che Oriana sia una delle concorrenti più amate.



Scrive un’utente: “Faccio un appello andate a urlare a Oriana di uscire sbattendo dalla porta rossa, il giorno della finale prima della puntata. Per fare uno sfregio alla produzione, tanto è chiaro che non la faranno più vincere, giusto x fare un dispetto anche a Daniele. Ormai sono una coppia e Alfonsina, a questo punto sta censurando ogni volta che Oriana parla, mi sembra assurdo che debba restare per fare un favore al programma”.