Ginevra Lamborghini e la confessione privatissima. Intervistata da Chi, la bella ereditiera ha fatto sapere a tutti di non apprezzare soltanto le bellezze maschili. Proprio così, alla rivista di Alfonso Signorini, la sorella di Elettra ha spiegato che oramai la love-story con Antonino Spinalbese è terminata e che si sta guardando intorno. La giovane a riguardo ha parlato solo di un “rapporto di amicizia”. “Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così”, ha spiegato alla rivista.

Poi, confessa, che ultimamente sembra più attratta dalle donne. Letteralmente dice: “Sono soggetta al fascino femminile”. Poi però, nel farlo, spunta un nome che lascia tutti di sasso. Si tratta di uno dei personaggi femminili di questa edizione del GF Vip 7. Sembra che Ginevra abbia un debole proprio per lei e che non l’ha mai negato, neanche quando erano insieme nella casa di Cinecittà. Qualcuno infatti ricorderà che quando era nella casa, raccontò a tutti di aver avuto esperienze con le donne.

Ora però la Lamborghini ha fatto il passo successivo: ha detto infatti a chi erano dedicate tutte quelle attenzioni. A Chi, Ginevra confessa: “Sono soggetta al fascino femminile ultimamente. Sarà la primavera. Chi mi sarebbe piaciuta nella casa? Nikita, ma non lo nascondevo affatto”. Proprio così, la sorella di Elettra ha fatto sapere ai suoi fan di sentirsi attratta da Nikita Pelizon.

E da quello che fa intendere, non avrebbe mai nascosto il suo interesse già durante il reality. Come abbiamo già detto, Ginevra Lamborghini, nel corso della sua esperienza al GF Vip, disse di aver avuto delle esperienza omosessuali. Durante quelle confessioni nella casa disse: “A me piacciono davvero”. E ancora: “Ho sperimentato con serenità, a me piacciono davvero le donne”.

Poi ancora: “Anche quando vado in palestra, il corpo di una donna è bello”, confessò alle sue ex inquiline, Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi. Insomma, non è escluso, qualora Nikita fosse interessata, che potrebbe nascere qualcosa tra lei e Ginevra, una volta uscita dalla casa. Sarebbe un gran finale, non c’è che dire.

