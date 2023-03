Clamorosa indiscrezione su Nikita Pelizon. Al GF Vip 7 è successo un episodio molto importante, proprio nel corso della semifinale, che l’ha fatta commuovere. Ma ecco che ora il pubblico sta avendo non pochi dubbi sulla veridicità di quanto successo, dato che nelle scorse ore è uscito fuori un video che metterebbe tutto in discussione. Non sappiamo se già durante la finale lei vorrà fare delle precisazioni, se sarà avvisata dell’accaduto, oppure se dovremo aspettare la conclusione del programma.

Ma nel frattempo i telespettatori sono già in subbuglio. E il rischio è che Nikita Pelizon possa avere dei problemi nella finale del GF Vip 7. Lei è in corsa per la vittoria, ma ora c’è preoccupazione nei suoi fan perché questa novità potrebbe danneggiarla. A scovarla sono stati coloro che non supportano la modella di Trieste, che ricordiamo essere abbastanza isolata dal resto del gruppo. Solamente Milena Miconi le ha mostrato un po’ di affetto, da quando l’amica Antonella Fiordelisi se n’è andata.

Nikita Pelizon, fuori dal GF Vip è bufera per un video su di lei

Nikita Pelizon si è emozionata nella penultima puntata del GF Vip 7 per una lettera, che la madre e il padre le hanno recapitato nella casa più spiata d’Italia. I genitori e la vippona non avrebbero un rapporto positivo, ma lei ha promesso che vorrà riavvicinarsi a loro una volta terminata la trasmissione. Ma qualcosa non quadrerebbe, stando agli utenti che hanno ripescato dal passato un vecchio filmato della ragazza. Quando partecipò ad un altro reality, pare che successe una cosa molto simile.

Dunque, la concorrente è stata accusata di aver detto delle falsità sui suoi genitori, visto che aveva avuto una lettera anche diversi anni fa mentre era protagonista a Pechino Express. Chi tifa per Oriana Marzoli ha infatti trovato queste immagini e ha commentato: “Su TikTok noi facciamo i numeroni, ma sono tutti pro. Andate a pubblicare questo video per favore e iniziate a fare propaganda per Ori”. Quindi, la sorpresa della madre e del padre non sarebbe stata originale, ma era già stata fatta in passato.

SU TIKTOK NOI FACCIAMO I NUMERONI , MA SONO TUTTI PRO 🧚‍♀️ ANDATE A PUBBLICARE QUESTO VIDEO PER FAVORE E INIZIARE A FARE PROPAGANDA PER ORI. #oriele pic.twitter.com/GzVzXtFC1p — BEBÉ-5xFINE LUTTO (@sonolabebe92) March 30, 2023

E poi è stato ancora aggiunto su Nikita: “Deianira Marzano, puoi pubblicare questo video, visto che pubblichi tutto ed è il tuo lavoro?”, “La più falsa, ma non vedeva gli angeli?”. Ma c’è chi l’ha difesa: “Forse dopo Pechino si erano riallontanati e volevano farle sapere che le volevano bene”.