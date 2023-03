GF Vip, momenti di relax nella Casa tra scherzi e ripicche. Ormai manca poco alla finale di lunedì 3 aprile e il clima nella Casa è parecchio teso. Ormai i vipponi non si nascondono più e complice quanto avvenuto nell’ultima puntata su Nikita Pelizon si è abbattuta un’ondata di insofferenza. Nessuno, a parte Milena Miconi, è rimasto a condividere la gioia dell’accesso in finale dell’influencer. I vip se ne sono andati anche quando Nikita ha letto la lettera dei genitori.

“Avrebbe potuto essere un momento bellissimo” ha notato in confessionale Milena Miconi, ma così non è stato. Nelle ultime ore, poi, Sofia Giaele De Donà ha raccontato a Micol ed Edoardo di aver sognato l’esito della finale. Secondo questa ‘premonizione’ la vincitrice sarà proprio Nikita Pelizon. Apriti cielo, il Tavassi per poco non sviene: “Va bene tutto, però…”. Ora, tuttavia, spunta un video in cui i protagonisti sono proprio Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi e il clima non sembra proprio di guerra.

Leggi anche: “Non può andare così”. GF Vip 7, Giaele dice tutto a Tavassi e lui crolla: “Non lo accetto”





Nikita e Edoardo scherzano nella Casa: il video

Nikita Pelizon sta facendo un bagno mentre lì vicino ci sono Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Improvvisamente l’influencer dirige il getto d’acqua verso il coinquilino e lo inzuppa dalla testa ai piedi. Uno scherzo perfettamente riuscito visto che a quanto pare l’acqua era pure gelata, come sottolineato da Edoardo. Nikita aggiunge: “Dispetto” e se la ride insieme a Micol, divertita dal gesto della vip che pure non ama di certo.

Poco dopo, però, Edoardo Tavassi decide di vendicarsi e si reca in cucina. Qui apre il frigorifero e prende ketchup e maionese. Poco dopo torna nella zona Beauty e li versa addosso a Nikita Pelizon, la quale non può far altro che urlare: “Che schifo!”. Ecco il VIDEO completo di quanto avvenuto.

Nikita Pelizon decide dunque di uscire dalla vasca e inseguire Edoardo Tavassi il quale però è un fulmine e scappa per la Casa. Gli scherzi continuano, infatti sottofondo si sente Nikita dire “L’ho preso, gli ho spiaccicato tutta la maionese sul collo“. Insomma una volta tanto un clima goliardico e disteso, tra scherzi, ripicche e risate, con protagonisti due vipponi che negli ultimi tempi non sono proprio andati d’accordo…

“A Nikita non dovevano farlo”. GF Vip 7, Milena Miconi denuncia tutto: “È davvero brutto”