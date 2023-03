Dopo la quarantatreesima puntata del GF Vip 7 gli animi della casa sono alle stelle. Alle due finaliste Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, si è unita anche Giaele De Donà. L’influencer ha vissuto una serata all’insegna di tante emozioni ed è stata proclamata terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Dobbiamo far finta di essere in vacanza, questo deve essere il mood” le parole di Giaele, che vuole vivere queste due settimane insieme alle amiche, insieme al resto del gruppo.

La missione è vivere questi ultimi giorni a godersi il sole, a nuotare e fare bagni e feste in piscina. La parola chiave è unica: divertimento. “Mettiamo tutto il resto da parte” propone la vip e poi il pensiero va all’ultima serata del GF Vip 7: “In finale, saremo noi tre, mano nella mano e quando usciremo torneremo a vivere insieme”. Una vera emozione per le tre amiche arrivate in finale insieme. In queste ore ovviamente l’attenzione è anche su Nikita Pelizon, rimasta da sola dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi.

Leggi anche: “Dovete stare zitte!”. Il GF Vip irrompe in casa e censura Oriana, Micol e Giaele





GF Vip 7, critiche a Nikita per il discorso sulla bellezza a Micol

Nonostante gli screzi, però, le tre hanno cercato di non farla sentire sola e coinvolgerla anche in chiacchierate. E proprio durante una chiacchierata tra Micol e Nikita è saltato fuori un discorso che ha fatto sollevare un mare di critiche da parte della fandom della sorella di Clizia. L’argomento è Antonella Fiordelisi e la Pelizon, parlando della sua bellezza sembra voler mettere esteticamente la Incorvaia su un gradino più basso all’ultima eliminata del GF Vip 7.

“Ci sta che uno si sveglia meglio e uno si sveglia peggio – ha risposto tranquillamente Micol – Io ieri mi sentivo più carina e oggi mi sento meno carina, capita… da come dormi, da come sei, dal mood”. “Non è che il fatto che lei fosse convinta di essere molto bella? Parlo di sicurezza estetica“, ha quindi ribadito Nikita. A quel punto Micol l’ha fermata e ha risposto anche per le rime: “Io non ho mai pensato che Antonella fosse una persona sicura, io la trovo molto insicura, non l’ho mai vista sicura…”

“Io per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella, ma sotto tutti i punti di vista. Io mi sento una fi.a atomica, sinceramente. Mi devo mettere a invidiare Antonella? Certo, bellissima ragazza, però…”, sono state le parole di Micol al GF Vip 7.

Come detto le critiche a Nikita non sono mancate: “Scioccata. La dolce Nikita dice praticamente a Micol che lei è fisicamente inferiore ad altri.. Da donna mi sento indignata. Cattiveria pura, umiliare cosi una ragazza per un schifo di gioco. Micol una delle persone più sensibili ed educate della casa“. “Questo discorso di Nikita l’ho trovato di una gravità incredibile! Se lo avesse fatto ad una ragazza meno sicura di Micol l’avrebbe distrutta“, “La fata deve ringraziare che al posto di Micol non c’ero io“, sono gli altri commenti dopo il discorso tra Nikita e Micol al GF Vip 7.