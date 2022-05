“Alfonso vuole lei!”. GF Vip, il nome bomba per la prossima edizione c’è già

Grande Fratello Vip 7, nota influencer tra i possibili concorrenti. Sono giornate di lavoro per Alfonso Signorini e il suo staff. L’ultima edizione del reality è stata un successo e ora per mantenere alto il livello bisognerà tirar fuori nomi pesanti. A cominciare dagli opinionisti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli saranno infatti sostituite e i vip più gettonati sembrano essere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Potrebbero essere loro due ad affiancare Signorini a partire da settembre.

Intanto ovviamente spuntano i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e c’è anche il nome di una nota influencer tra i papabili. Inoltre ecco il nome di Tony Aglianò, ex ballerino di Amici: “L’anno scorso ho fatto un colloquio per il GF Vip, un’ora di chiacchierata con Alfonso Signorini e Irene Ghergo. Lui già lo conoscevo perché mi aveva intervistato a Verissimo insieme a Silvia Toffanin, dopo la mia partecipazione ad Amici. Poi mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito. Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe riconvocato”.





GF Vip 7, nota influencer tra i concorrenti: di chi si tratta

Come anticipato, tuttavia, il nome forte spuntato in queste ore come possibile concorrente al GF Vip 7 è un altro. A svelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha lanciato una specie di indovinello: “Vi do un inizio su una quasi concorrente certa del GF Vip. Nome A.G. Se ne andava in auto sul sagrato del Duomo”.

Beh, sembrerebbe proprio che questa fantomatica A. G. sia in realtà l’influencer Asia Gianese. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, è stata proprio lei a rendersi protagonista di quell’episodio: “L’influencer Asia Gianese in auto sul sagrato del Duomo, denunciato l’autista”. La 21enne, accompagnata da un amico di 49 anni, ha ripreso il tutto e poi postato un video con la dida: “Cos’è che non possiamo fare noi?” poi cancellato.

GF Vip 7, continua dunque il casting da parte di Alfonso Signorini e del suo staff. I nomi dei possibili concorrenti: Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez), Davide Donadei (ex tronista), Antonio Zequila (attore e opinionista), Jessica Rizzo (attrice), Alvaro Vitali (attore), Lucia Bramieri (opinionista), Eleonora Cecere (ex ragazza di Non è la Rai), Federico Fashion Style (hair style), Drusilla Gucci (ex naufraga dell’Isola dei Famosi), Patrizia Groppelli (giornalista), Manuela Arcuri (attrice), Pamela Prati (showgirl), Max Felicitas (attore) e Asia Gianese (influencer).

