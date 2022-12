Giornata decisamente no per alcuni concorrenti del GF Vip 7. A farne le spese è stata adesso Antonella Fiordelisi, che è stata attaccata dall’esterno della casa più spiata d’Italia. Poco prima ad essere stato coinvolto dalle urla fuori dalle mura era stato Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo aveva avuto un avvertimento da un fan, che lo ha messo in guardia da Edoardo Tavassi. Ma ora invece è toccato alla gieffina subire una critica, che certamente non l’ha potuta rendere felice.

Fuori dal GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha ascoltato una frase tutt’altro che piacevole. Tornando un attimo a Donnamaria, si è rivolto al fratello di Guendalina, dicendo in modo scherzoso: “Fratè, stai attento te, che se usciamo di qui ti ammazzo di botte”. E l’utente che ha caricato in rete il filmato ha commentato: “Mi pis*** per come loro ironizzano su questa raccomandazione dei fan dei Donnacrisi”. Questi gli altri pareri degli utenti: “Eppure Edo D. non mi convince per niente”, “Tu pensa come stanno ste qua, ma che ca*** guardano?”.

GF Vip 7, urla contro Antonella Fiordelisi

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo all’esterno del GF Vip 7 è stata la stessa Antonella Fiordelisi, che si trovava in compagnia di Edoardo Donnamaria ed Oriana Marzoli in giardino. Hanno sentito tutto pure Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che in quei frangenti erano nel camper. Poi questi ultimi due si sono avvicinati agli altri vipponi e hanno discusso dell’accaduto. Un utente si è anche soffermato su una presunta censura da parte della regia, anche se queste voci sono state perfettamente udite soprattutto dal fratello di Guendalina.

Questo quanto detto ad Antonella, ma pure ad Edoardo e Tavassi: “Antonella vergognati, Tavassi siamo tutti con te, Edoardo sei un pollo”. Quindi, sono state espresse critiche alla coppia dei Donnalisi, con Donnamaria che ha ricevuto il secondo messaggio di giornata dopo “Edo, stai attento a Tavassi”. Invece quest’ultimo ha incassato un complimento, a testimonianza del fatto che il suo percorso fin qui è gradito. Anche se le urla precedenti se l’erano prese proprio con Edoardo. E vedremo cosa accadrà ancora in futuro.

Urla da fuori, nonostante la censura poi dicono:



Queste le reazioni del pubblico: “Alla dottoressa Antonella stava per andare il biscotto di traverso”, “A regina de Roma, facci sognare”, “Oh no, oh no”, “Bravi, Antonella fuori”, “La regia censura e Tavassi adesso ha ripetuto quello che avevano detto adesso e prima. Tontonella sta nera”.