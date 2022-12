Colpo di scena al GF Vip 7 su Edoardo Donnamaria. Anzi, potremmo dire fuori dal reality show visto che si sono potute udire delle grida indirizzate al volto di Forum e che hanno coinvolto un suo coinquilini. Parole inequivocabili, subito comprese dal ‘fidanzato’ di Antonella Fiordelisi, sebbene Micol Incorvaia inizialmente avesse capito ben altro. Tra l’altro, colui che è stato nominato da questa voce all’esterno della casa era proprio al fianco di Donnamaria quando i vipponi hanno ascoltato tutto.

A pochi giorni dall’arrivo del Natale, il GF Vip 7 è stato scosso da questo messaggio nei confronti di Edoardo Donnamaria, che assomiglia molto ad un vero e proprio avvertimento affinché possa capire quale sia il problema di fondo e sfuggirci così il prima possibile. Dovrebbe infatti mettere da parte una persona che condivide con lui l’esperienza televisiva, stando almeno a queste considerazioni del telespettatore che ha deciso di posizionarsi a ridosso della casa per fare un annuncio a voce alta.

GF Vip 7, urla fuori dalla casa per Edoardo Donnamaria

L’episodio che ha riguardato il concorrente del GF Vip 7 ha lasciato inizialmente interdetto Edoardo Donnamaria, che si è concentrato per udire meglio quelle parole dette fuori dalla casa più spiata d’Italia. Micol Incorvaia aveva compreso i nomi Alberto ed Edoardo, ma invece non era esattamente così. Donnamaria, una volta compreso il contenuto del messaggio dedicato a lui, ha comunque avuto una reazione non infastidita ma ha voluto scherzarci su anche con l’altro vippone nominato da questa voce.

Questo quanto detto dalla voce fuori dal campo ad Edoardo Donnamaria: “Edo, stai attento a Edoardo Tavassi“, in riferimento al compagno di avventura. E Donnamaria si è rivolto al fratello di Guendalina, dicendo in modo scherzoso: “Fratè, stai attento te, che se usciamo di qui ti ammazzo di botte”. E l’utente che ha caricato in rete il filmato ha commentato: “Mi pis*** per come loro ironizzano su questa raccomandazione dei fan dei Donnacrisi”. E subito dopo sono apparsi altri tweet di diversi internauti.

“EDO, STAI ATTENTO A TAVASSI”

EdoD: “Fratè stai attento te, che se usciamo di qui ti ammazzo di botte”

MI PISCIO PER COME LORO IRONIZZANO SU QUESTA RACCOMANDAZIONE DEI FAN DEI DONNACRISI#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/g4DPGrLzRw — ♡༄ puff (@4gaiia) December 22, 2022

Questi gli altri pareri degli utenti: “Eppure Edo D. non mi convince per niente”, “Tu pensa come stanno ste qua, ma che ca*** guardano?”, “Mi ricordano un po’ i Gregorelli”, “In effetti poco credibile, lo mettono in guardia da Tavassi che è uno dei pochi che lo fa stare sereno. Ridicoli”.