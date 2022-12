Sconvolgente notizia social sul GF Vip 7 e in particolare sui concorrenti Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ormai da ore è stato riferito qualcosa che, se confermato, aprirebbe a scenari mai visti prima e le polemiche sarebbero davvero incontenibili. Ovviamente i supporter della coppia non hanno alcuna voglia di credere a questa eventualità, ma il sito Blastingnews ha riportato questi rumor che stanno diventando via via più insistenti. E chissà se interverrà Signorini in persona a fare chiarezza.

Al GF Vip 7 c’è grande attenzione e curiosità su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che hanno vissuto fin qui tra alti e bassi. Prima si è creato un rapporto quasi unico nel suo genere, che faceva pensare ad una relazione senza intoppi. Poi man mano che il tempo trascorreva, i litigi sono aumentati e si era arrivati anche ad una rottura. Negli ultimi giorni le cose sono cambiate nuovamente e il sereno è ritornato preponderante. Ma adesso è stata fatta una scoperta choc sui due vipponi.

GF Vip 7, scoperta choc su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Fuori dal GF Vip 7 è uscita una news tutt’altro che positiva sul conto di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Non sappiamo se entrambi possano aver mai pensato ad una cosa del genere, ma sta di fatto che i fan dei Donnalisi si stanno arrabbiando non poco perché non hanno alcuna intenzione di credere a queste che per loro si chiamano solo illazioni. Intanto, un utente che ha preferito mantenere il riserbo sul suo nome, ha sganciato una vera e propria bomba sui due gieffini.

Questo quanto scritto da questo utente, dopo il 26esimo messaggio aereo inviato ad Antonella ed Edoardo alcuni giorni fa: “Io, infiltrata nel gruppo dei Donnalisi, so che gli aerei li finanziano i rispettivi padri della coppia. Che pena”. Quindi, i papà della Fiordelisi e Donnamaria sono stati accusati di aver pagato di tasca propria i velivoli dedicati ai Donnalisi e quindi non sarebbero i fan a mandarli. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali, ma ora i dubbi sono aumentati a dismisura. E non resta che attendere altre notizie.

Intanto, parlando invece di Edoardo Tavassi, pare che lui abbia chiesto a Nicole Murgia informazioni sui vip più apprezzati dal pubblico. A quel punto la regia ha richiamato entrambi e li ha invitati a smetterla di parlare in quel modo. A prescindere da cosa si siano detti, infatti, è sicuramente vietato parlare a bassa voce e coi microfoni coperti.