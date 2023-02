GF Vip 7, stasera 9 febbraio nuovo appuntamento con il reality targato Alfonso Signorini; come al solito tanta carne al fuoco e una menzione speciale per Giaele De Donà e Andrea Maestrelli. Nelle ultime ore infatti i due hanno avuto modo di chiarire alcune situazioni. Così mentre Oriana Marzoli resta la protagonista indiscussa con un numero di fan sempre in crescita. Scrive in proposito una fan del programma.



“Da quando è entrata Oriana molte cose nella casa sono cambiate, onestamente tenerla solo perché crea share e dinamiche non ha senso. Se poi vige la maleducazione; per non parlare di quello che ha fatto in questi giorni… è da espulsione. Spero vada via perché state dando un esempio fuori che è aberrante”. E polemiche anche su Daniele.

GF Vip 7, Andrea Maestrelli scarica Giaele De Donà



“Daniele che stanotte si vantava di essere un protagonista. Sto buffone deve baciare i piedi a Oriana che senza di lei era il comodino Ikea grazie a lei ha avuto un po di rilevanza. Va in confessionale a minacciare gli autori di non montare clip a suo sfavore e di non farlo passare male altrimenti va via. Ma ci rendiamo conto? Ma chi si crede di essere?”.



“Figlio mio se tu dici cessate verso una donna e ti comporti di merda assumiti le tue responsabilità. Oriana scappaaaa è un pagliaccio!”. Daniele, insomma, non convince a pieno nel suo tentativo di cercare l’amore. Al contrario di Andre Maestrelli che si è confidato con Giaele con la quale di comportarsi con molta lucidità e fermezza e invita la VIP a fare lo stesso.



Andrea infatti è dubbioso sul fatto che Giaele voglia solo un’amicizia da lui perché si sente continuamente provocato e stuzzicato. “Da parte mia non c’è quell’attrazione fisica che mi fa impazzire e azzera tutto il resto”, ammette Andrea. “E’ la prima cosa che ho detto anche a lei. Io vado a dormire da solo e sto bene così, mi sveglio con il sorriso. Poi lei è sposata, una volta fuori io che faccio? Mica voglio fare l’amante”.