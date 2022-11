L’appuntamento col GF Vip 7 torna giovedì sera e come sempre sarà dura per Alfonso Signorini approfondire tutto quello che è accaduto in Casa in questi ultimi giorni. Dalle crisi di Giaele De Donà per il marito a quelle di Carolina Marconi che ha anche minacciato il ritiro passando per nuovi ingressi e televoto eliminatorio.

A rischio questa settimana ci sono Pamela Prati, Patrizia Rossetti, George Ciupilan e Carolina Marconi. Anche questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) e dai sondaggi lanciati in rete sembrerebbe che ad avere la peggio potrebbe essere la showgirl sarda.

GF Vip 7, “si è visto tutto”: la regia non censura

Vero è che anche la scorsa settimana Pamela Prati era data come eliminata dal GF Vip 7 ma non è successo. Tanto più che come anticipato Carolina ha parlato chiaramente di ritiro quindi chissà. Com’è noto il reality è in diretta h24 su Mediaset extra e diverse volte il pubblico ha assistito a censure. Non in questo ultimo caso però.

Come riporta il sito Biccy, la regia è sempre attentissima a catturare il meglio di ogni istante vissuto nella Casa e a cambiare inquadratura ogni volta che la situazione lo richiede ma nelle ultime ore due scene ‘hot’ sono sfuggite all’occhio attento del GF Vip 7 ma non ai telespettatori più accaniti, anche se precisiamo che non c’è proprio nulla di scandaloso. La prima riguarda Giaele De Donà.

La modella e influencer stava dormendo quando la vestaglia si è aperta un po’ troppo e lei è rimasta a seno nudo. Stessa sorte è toccata a Patrizia Rossetti durante il gioco di obbligo o verità. “Devo scambiarmi i vestiti con il ragazzo che ho alla mia destra. Quindi devo dare i miei vestiti ad Alberto e lui mi deve dare i suoi. Vabbè dai si può fare andiamo di là a cambiarci”. La conduttrice non si è fatta problemi a cambiarsi davanti al coinquilino e si è visto chiaramente come sotto la maglietta non avesse nulla.