GF Vip 7, momento durissimo per George Ciupilan. Solo pochi giorni fa la sua tenuta nervosa era stata messa a dura prova dall’incontro virtuale con il padre. Un incontro che aveva sollevato violentissime polemiche e messo all’angolo Alfonso Signorini. In pochi, infatti, hanno capito la necessità di mettere George faccia a faccia con il suo doloroso passato. Un passato che meriterebbe di rimanere sepolto e non più disturbato come scrivono molti utenti sui social.



Si legge sulla pagina social del programma: “Comunque non penso sia giusto mettere una persona di fronte a una cosa così grande senza essere lui stesso in prima persona a volerlo fare! Per due ascolti in più lo trovo scorretto”. E ancora: “Prima di fargli fare un incontro del genere magari prima parlargliene. Non è sempre la scelta giusta incontrare chi ti ha fatto del male”.

Leggi anche: “Ti ho scoperto”. GF Vip 7, guai per Attilo Romita: Sonia Bruganelli ha capito tutto





GF Vip 7, momento duro per George Ciupilan: sempre più isolato



Ora della situazione di George parla l’ex Samara Tramontana. Ospite di Casa Pipol ha rivelato le ragioni del silenzio di Ciupilan attaccando gli altri concorrenti: “Tanti si lamentano in Casa del silenzio di George. Ma è un silenzio sicuramente giustificato. Innanzitutto si è ritrovato in una realtà completamente nuova e di cui non ha mai fatto parte. Sono tutti più grandi di lui”.



“Le persone poi sono cattivissime, abbiamo visto che nonostante la questione di Bellavia non è che l’atteggiamento sia tanto cambiato. Io penso che questo Grande Fratello stia rispecchiando la società di oggi a pieno. Una società che razzola bene e predica malissimo. Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. È indubbio che sia il migliore di questa edizione”.



Poi un pensiero per Nikita, per la quale pare proprio che George abbia preso una sbandata. “George sta soffrendo di una cosa, anche se non ne parla. Io penso che lui per Nikita si stava iniziando a prendere. Poi invece è entrato Luca Onestini, il fidanzato che non si è capito se ci sta ancora. Lei che parla di Onestini e dice “non so come posso reagire quando lo vedo”. Anche se non ne parla, non lo dice, lo nasconde, da parte sua stava iniziando ad esserci questa cosa”.

“Vergogna, fuori dal GF Vip”. Orietta Berti, scoppia la rivolta: la frase choc ha sconvolto tutti