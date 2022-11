Non è passata inosservata la frase choc di Orietta Berti su Giaele De Donà durante l’ultima puntata del GF Vip 7. La cantante è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini come opinionista della settima edizione del reality show da lui condotto ma non sembra aver ottenuto il plauso del pubblico.

Per molti telespettatori le opinioni di Orietta Berti non sono certo memorabili e in tanti hanno bocciato il ruolo dell’artista al GF Vip 7. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 ha toccato livelli veramente bassi e ricevuto critiche molto pesanti. A pochi giorni dall’ingresso è scoppiato il caso Marco Bellavia.

Frase choc di Orietta Berti su Giaele: “Il marito le dà due schiaffi”

Il concorrente è stato preso di mira da alcuni vipponi e ha deciso di lasciare la casa dopo gli atti di bullismo. Poi i fatti di Elenoire Ferruzzi, eliminata al televoto flash dopo le frasi choc e gli atteggiamenti contro Nikita Pelizon. Ora la polemica su Orietta Berti e la frase su Giaele De Donà. Durante la puntata del GF Vip 7 si è parlato nuovamente del matrimonio della vippona con il ricco imprenditore Bradford Beck.

Lunedì 7 novembre Orietta Berti ha insistito sul voler vedere il marito di Giaele De Donà in puntata. “Lei vuole che questo viene in puntata. Non viene. Mo si incavola pure”, ha spiegato Sonia Bruganelli in puntata. Il conduttore ha invece lasciato qualche briciolo di speranza: “Non è detto, magari viene”, ha detto il conduttore del GF Vip 7.

Mi dispiace non sono visionaria non rompetemi io cazzo solo perché vi piace finchè la barca va pic.twitter.com/8GT9cqohEu — topona (@pinktopa) November 7, 2022

"magari le da due schiaffi qua" orietta berti sei davvero Orribilmente pessima.#gfvip — topona (@pinktopa) November 7, 2022

Non è passata inosservata la frase choc di Orietta Berti su Giaele De Donà durante l’ultima puntata del GF Vip 7. La cantante ha fatto una “battuta” e per questo motivo è stata attaccata dal popolo del web. “Ma secondo me viene. Magari le dà anche due schiaffi qua”, ha detto Orietta Berti. “Ma come?“, ha risposto la Bruganelli, sconvolta per la frase pessima pronunciata dalla collega.