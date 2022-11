GF Vip 7, scontro tra Sonia Bruganelli e Giaele De Donà sempre più ai ferri corti. Una puntata, quella di ieri, segnata dal confronto tra Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca Benincasa che ha scatenato un finimondo. “Non sono qui per andare contro di te, è stato detto tanto su di noi, sono stato un mese e mezzo a non dire una parola. Ci siamo lasciati a giugno, abbiamo mantenuto il nostro legame, i sentimenti non si frenano con un pulsante. Lei lo sa che io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me”, ha spiegato Benincasa.



“Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Ho fatto la mia vita, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire nulla, mi sono stato zitto, ho sofferto dentro. Mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia”. Benincasa ha sostenuto che Stefano Firodelisi abbia manipolato sua figlia con l’ospitata di pochi giorni fa, quella in cui ha spinto Antonella a viversi la storia con Edoardo.

GF Vip 7, scontro tra Sonia Bruganelli e Giaele De Donà: il pubblico con l’opininista



Parole che hanno sollevato la reazione furiosa del padre di lei che ha dato a Gianluca del pazzo. Tornando a Giaele De Donà, la sua storia sta facendo discutere non poco. Solo una settimana fa era arrivata in redazione la lettera del marito Brad. “Come tuo marito, ho accettato di essere favorevole alla tua partecipazione al GF Vip, ma a due condizioni – continua il marito di Giaele De Donà, già in lacrime – Uno, di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata”.



E ancora: “Due, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile. Ora ho delle preoccupazioni per alcune azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie. Comportamento che è visibilmente inappropriato per molti e bene al di là di ciò che sarebbe rispettoso per noi”. Parole cadute nel vento.

Durante la puntata di ieri Giaele ha dispensato baci dop il gioco della bottiglia. Atteggiamento che ha fatto saltare sulla sedia Sonia: “è un insulto alla mia intelligenza la storia che sta raccontando. Ti devi preoccupare del tuo matrimonio, stai facendo un interrogatorio ad Antonino, è follia”. Secca la risposta di Giaele che si è difesa: “I miei sentimenti non li conosci, questo non te lo faccio dire”.

