GF Vip 7, scontro tra Attilio Romita e Sonia Bruganelli. È successo ieri sera al termine di una settimana molto movimentata per l’ex conduttore Rai. Nei giorni scorsi era apparso visibilmente provato, in lacrime e preoccupato di dover lasciare la Casa più spiata d’Italia (poi ad uscire è stata Pamela Prati). Vedendolo così abbacchiato, i coinquilini si sono stretti attorno a lui e hanno provato a consolarlo. Tra questi anche Luca Saltino, con il quale i rapporti erano tutt’altro che idilliaci.



“Attilio sei stato te stesso? E allora perché te la dovevi giocare meglio? Non c’è cosa più bella di venire qua e giocarsela. È importante il percorso che fai qua dentro. Non essere convinto di uscire, il fallimento non sei tu, sono quelle persone che non si mettono in gioco”. Un tema che ieri sera è stato ripreso proprio da Attilio che ha tirato in ballo Sonia Bruganelli: “Sonia Bruganelli mi direbbe che se non ho la paracuggine per mantenere i rapporti con i giovani”.

GF Vip 7, scontro tra Attilio Romita e Sonia Bruganelli

E ancora: “Se non ho più il fisico per interessare alle inquiline, se non ho più la pazienza di gestire i rapporti con le coetanee…Mi direbbe devi stare a casa…”. La risposta di Sonia è stata bruciante: “E invece no…Hai preso proprio la persona sbagliata…Io non sono una fan degli addominali, del fisico, una fan dei sotterfugi…Però sono una fan di tutte le persone che non si prendono troppo sul serio…”.

Nelle querelle è entrato anche Alfonso Signorini: “Tu dici che hai capito amaramente che con il passare degli anni hai perso la diplomazia e di non riuscire più ad essere paracu…Io invece penso sia una conquista perchè con il passare dell’età hai acquistato la consapevolezza di essere completamente te stesso…”. Il pubblico, comunque, continua ad essere dalla parte del giornalista.



Almeno a leggere alcuni messaggi: “Dalla parte di Attilio. Attaccato brutalmente da un gruppetto di persone senza motivo per una cosa ridicola come il tg del gf. Una persona che non ha mai detto cattiverie su nessuno e si è sempre comportato da signore”. E ancora: “Mi dispiace per chi crede il contrario, ma Attilio è grande!!! È una persona di grande spessore ma le oche giulive che sono nella casa sono meschine e limitate!!!!!”.

