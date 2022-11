Attilio Romita offende Oriana Marzoli al GF Vip 7: le sue parole fanno molto discutere. Ma cosa è successo? Il giornalista si è sbilanciato con la nuova concorrente e i suoi discorsi stanno facendo il giro del web, ma per lui poche parole di approvazione, anzi. L’uomo infatti, nelle scorse ore, si è lasciato andare e ha fatto un brutto scivolone sulla nuova vippona. Tutto è successo mentre l’uomo era in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

I tre stavano appunto parlando di Oriana Marzoli e l’uomo ha fatto delle affermazioni davvero fuori luogo. Romita ha detto che quando vede una come Oriana pensa solo che ‘lì ci si può fare un giretto, una schiacciatina‘. E ancora: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella”.

Attilio Romita offende Oriana Marzoli

E ancora: “Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

A questo punto Luca Onestini si è subito alzato e ha rimproverato Romita: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality“. Come dicevamo, le parole di Romita non sono piaciute ai telespettatori e sui social c’è anche chi chiede dei provvedimenti disciplinari: “Spero solo che il Grande fratello domani chiuderà il televoto”.

Un altro utente su Twitter scrive: “Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita. Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba”. E un altro ancora: “Spero che facciano qualcosa con Attilio perché ha detto cose pesanti su Oriana”. Insomma, si tratta di una vera e propria bufera mediatica su Attilio Romita. Che succederà adesso?

