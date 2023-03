GF Vip 7, i concorrenti sentono tutto. Di puntata in puntata, i vipponi si avvicinano sempre di più al fatidico appuntamento con il grande finale, quello che decreterà il nome del vincitore indiscusso dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. Ma prima di quel giorno, colpi di scena e ‘scivoloni’ che non fanno che alzare l’asticella delle aspettative.

Gaffe al GF Vip 7 a microfoni aperti. Questa volta a pronunciare la frase non è stato nessuno di loro, bensì direttamente la regia poco prima che avvenisse il tanto temuto momento delle eliminazioni. Breve pausa durante la quale i concorrenti erano sul punto di schierarsi in salotto, quando all’improvviso ecco che la frase ha suscitato la reazione del gruppo.

Gaffe al GF Vip 7 a microfoni aperti: la frase della regia poco prima delle eliminazioni

Una frase che è riuscita a stemperare, seppur per poco tempo, la tensione in vista dell’eliminazione. Infatti ecco sentirsi chiaramente un “Devo pi***are”. A questo punto, i gieffini sono scoppiati a ridere e Giaele De Donà ha esclamato prontamente: “Anche io, posso?”, richiamando anche la risposta ironica di Luca Onestini che ha intonato tra le risate un “Devi!” e a sua volta Alberto De Pisis che con accento sarcastico ha aggiunto: “No vabbè mi sono bagnato, devo fare la pipì“.

Al coro degli umoristi, si è aggiunta anche Micol Incorvaia che ha detto: “Subito, adesso…”. Insomma, una gaffe della regia che difficilmente i gieffini dimenticheranno, tanto quanto i telespettatori. Ma anche una breve parentesi prima che accadesse l’inevitabile: l’eliminazione di un concorrente dalla casa più spiata d’Italia. In nomination questa volta c’erano: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon Davide Donadei e Luca Onestini. Salve Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, come Giaele De Donà e Alberto De Pisis.

Così come Luca Onestini e Milena Miconi. Esito negativo invece per Davide Donadei. Il concorrente è stato costretto ad abbandonare il gioco. Ma a essere eliminato dal gioco, a un passo dalla fine, anche Edoardo Donnamaria. Una decisione inamovibile dal GF Vip 7: infatti al vippone è stata nuovamente contestata la dura reazione che ha avuto nei confronti di Antonella Fiordelisi nel corso dell’ennesimo confronto tra i due fidanzati. Poi l’annuncio bis di Alfonso: cartellino giallo per Edoardo Tavassi, messo nelle condizioni di vivere lo stesso ‘incubo’ di Donnamaria, quello della squalifica.