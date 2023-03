Una puntata stellare quella del GF Vip 7 del 9 marzo 2023. Alfonso Signorini prima di ogni altra cosa ha eliminato Edoardo Donnamaria per comportamenti gravi e scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Ma non è finita qua, perché poco dopo il padrona di casa ha anche ammonito ufficialmente Edoardo Tavassi, reo di aver spaccato una stecca da biliardo e detto frasi impronunciabili. Ma non è finita qui, perché al termine della diretta Alfonso ha anche decretato il nuovo eliminato della settimana tramite televoto.

In nomination questa volta c’erano: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon Davide Donadei e Luca Onestini. Le prime a salvarsi per via di un alto gradimento sono: Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, rispettivamente con il 31 e 25%. A seguire troviamo ancora in lizza per la finale: Giaele De Donà e Alberto De Pisis, anche loro salvi per via di un numero molto alto di votanti nei loro confronti.

GF Vip 7: chi è stato eliminato al televoto

A ruota Luca Onestini e Milena Miconi, che non hanno brillato queste ultime settimane e sono quindi stati puniti per questo. Non tanto da farli uscire certo, ma non li ha messi in una buona posizione. Ad essere eliminato nella puntata del 9 marzo 2023 è stato Davide Donadei. Non è finita qui, perché poco dopo si è ripartiti con le nomination relative alla prossima puntata. E chiaramente ne abbiamo viste delle belle.

Chi si sfiderà quindi nella prossima puntata in onda lunedì 13 marzo? A vedersela saranno: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Sofia Giaele De Donà. Tra l’altro è proprio uno di questi ultimi che potrebbe anche uscire senza guardare l’esito del televoto ma per eliminazione diretta. Parliamo di Daniele Dal Moro che, sembra, durante la pubblicità abbia detto delle frasi molto gravi che però nessuno in diretta ha notato prima.

Durante un confronto ha urlato: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc…a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p…e perché non sco…mo“. Si mette male? Forse no.

