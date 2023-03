GF Vip 7, rischio squalifica per il concorrente. È iniziato il conto alla rovescia per i vipponi rimasti in gioco, prossimi a conquistare la meta tanto ambita, ovvero la puntata finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore del reality show di Alfonso Signorini. E in una fase di forti tensioni, gli scivoloni potrebbero causare una danno irreparabile.

Daniele Dal Moro a rischio squalifica. Uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del GF Vip 7 ha commesso uno scivolone che potrebbe pagare molto caro. Tutta ‘colpa’ della frase pronunciata mentre su Canale 5 era in corso la pubblicità. Infatti nonostante i pochi secondi di pausa durante la diretta tv del programma, alcuni telespettatori sono rimasti collegati sul canale Mediaset Extra per seguire i gieffini. E proprio durante lo stacco pubblicitario, Daniele sembra essersi lasciato andare a un duro sfogo.

Daniele Dal Moro a rischio squalifica: il duro sfogo al GF Vip 7 durante il momento della pubblicità. Ma tutti lo hanno sentito…

Alle volte, nel GF Vip 7 basta davvero poco per mettere a rischio la permanenza in casa dei concorrenti ed è questo il caso di Daniele che non appena lanciata la pubblicità, pensando che nessuno lo avesse ascoltato, si è lasciato scappare alcune espressioni che sembrano non essere state per nulla gradite dal pubblico, ma soprattutto dagli autori del programma. Queste le parole pronunciate: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p**e perché non sco***mo“.

Sarebbe la seconda volta per Daniele Dal Moro di lasciarsi andare a un duro sfogo. Infatti tutti ricorderanno quando solo pochi giorni fa, il gieffino avrebbe esternato un pensiero con toni decisamente forti: “Testa di ca**o lo vuoi capire o no?! Sei una bambina Oriana e non capisci una min***a! Pensi di sapere la verità ma non hai capito una min***a. Ti rendi conto di come ca**o sei messa?”. Insomma, nel mirino di Daniele ancora una volta Oriana Marzoli. Daniele Dal Moro sembra essere un fiume in piena che non accenna ad arrestarsi. Infatti dopo la puntata, il vippone ha nuovamente fatto il punto della situazione sul rapporto che lo lega a Oriana.

Daniele sta sbraitando malamente contro Oriana, voglio la squalifica immediata! #gfvip — ~ Stellina 💖 (@NicolettaBella9) March 9, 2023

“Ma poi quella nel blocco di Davide va fuori a fumare. Ma ti pare normale? Lui è un concorrente che è stato mesi con noi, parlano di sua mamma e tu esci a fumare?! Io ai suoi capricci non ci sto più. Io non voglio sapere altro. Non mi va nemmeno più di discutere con lei. Oriana si lamenta di tutto su di me e io no eppure ne vedo di cose che non mi vanno bene di lei. Dice che mi vuole bene, poi litighiamo e la vedo a ridere e scherzare con Luca e Giaele. Non l’ho mai vista solare come in questi giorni. Io non voglio nemmeno sentire le sue ragioni e non le regalo clip. Poi ha detto basta? E allora stop fine non voglio nemmeno parlarne“.