GF Vip 7, preoccupazione per l’ex gieffino. L’esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia si è conclusa da pochi giorni e ha il nome della vincitrice, Nikita Pelizon. Tra festeggiamenti e nuovi progetti futuri, tra gli ex vipponi c’è anche chi non sta vivendo un momento molto facile di vita. Infatti essere stato letteralmente vittima di minacce, l’ex vippone ha deciso di rivelare tutto solo oggi, spiegando ai fan per filo e per segno cosa sta succedendo da quando ha abbandonato la casa del GF Vip 7.

Davide Donadei minacciato di morte dopo il GF Vip 7. I fan hanno avuto modo di conoscerlo nel pieno della sua spontaneità toccando con mano quanto nella vita di Davide il lavoro sia una parte importante e imprescindibile. Purtroppo però la vita della notorietà non è facile da affrontare, soprattutto quando si ricevono continui e infondati attacchi da parte degli hater.

Davide Donadei minacciato di morte dopo il GF Vip 7: la sua risposta agli attacchi

Vere e proprie minacce rivolte a Davide Donadei, che l’ex gieffino ha rivelato solo oggi rendendo pubbliche le risposte date in prima persona: “Non mi preoccupo dei commenti negativi, specialmente quelli di persone che giudicano senza conoscere il contesto o che si basano su frasi dette scherzando. Tuttavia, dobbiamo ricordare che siamo tutti esseri umani”, e ancora: “Penso che ci sia un limite a tutto, e desiderare la morte di qualcuno non è accettabile. Se ci sarà un altro commento del genere, soprattutto se pubblicato online e in grado di influenzare la salute mentale di mia madre, la persona che l’ha fatto dovrà affrontare le conseguenze”.

Ma i messaggi proseguono di tutta risposta agli attacchi: “Sono una persona buona, ma non sono scemo. Quindi, se non si riesce a capire le dinamiche delle situazioni, consiglio di spegnere la televisione. Ma guardare troppo la TV può far male e rendere le persone disumane. Ricordo ancora una volta di prestare attenzione e di avere rispetto”.

Un ragazzo con la testa sulle spalle, Davide Donadei una volta lasciata alla sue spalle il reality show ha ripreso i ritmi di sempre. Alla risposta di un fan che chiedeva come mai fosse tornato subito al lavoro ha confessato: “Non siamo attori di Hollywood. Ma persone comuni con qualche migliaia di follower sui social in più rispetto alla media. Viva il lavoro”. Poi ancora: “Ragazzi, va bene partecipare a programmi televisivi, sponsorizzazioni, ospitate, ma bisogna avere chiaro che il mondo reale è un’altra cosa”.