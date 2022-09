GF Vip 7, alla vigilia della terza puntata si scaldano gli animi: Elenoire Ferruzzi attacca Antonino Spinalbese, ne vedremo delle belle. Intanto è arrivata la notizia che stasera Alfonso Signorini dovrà fare a meno di due vipponi: Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. La pagina Twitter di quest’ultimo, per esempio, ha affermato: “Alberto de Pisis è andato a votare a Milano consapevole che poi avrebbe fatto la quarantena in una stanza senza TV e contatti con l’esterno”. Precauzioni imposte dall’emergenza Pandemica.



Tornando ad Elenoire e Antonino, il motivo della lite è stato ancora una volta il presunto (molto presunto) di Elenoire con Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. Elenoire è convinta di non aver travisato nulla e non può reprimere o mentire su quello che sente. “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato, come fanno tutti” ha detto Elenoire Ferruzzi.

GF Vip 7 nel caos, Elenoire Ferruzzi attacca Antonino Spinalbese



“Se mi vergognavo manco ci scherzavo con te” ha risposta di Luca. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il ca”. Poi le urla di Elenoire Ferruzzi contro Luca Salatino. La vip è convinta che da parte dell’ex UeD ci sia qualcosa ma che lui non voglia ammetterlo.



Chiunque abbia osato contraddire la vippona su questa storia, si è beccato grida e rimproveri. Tra questi anche Antonino Spinalbese. “Ascoltami, uno può anche fraintendere”, ha detto l’ex di Belen prima che Ferruzzi lo interrompesse bruscamente e gli urlasse contro. E netta anche questa volta è stata la risposta: “Questa cosa non voglio neanche sentirla. Non mettete becco su cose che non sapete”.



“Quando sarai trans potrai parlare, altrimenti no!”, ha sbottato Elenoire davanti all’attonito coinquilino. “Che cosa avrei dovuto fraintendere? Non rompete con questa storia, se dico una cosa è quella”. La protagonista della settima edizione ha concluso la sua invettiva sostenendo che chi non ha vissuto determinate cose sulla propria pelle non potrebbe dare opinioni.

