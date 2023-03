Al GF Vip 7 Edoardo Tavassi ha scoperto qualcosa che doveva rimanere segreta. Fondamentale è stata una voce fuori dal campo visivo, che ha lasciato tutti a bocca spalancata. In particolare, c’è stato un coinquilino che ha reagito malamente perché non pensava nemmeno lontanamente di dover ascoltare una cosa del genere. Ma la realtà dei fatti è un’altra e ora il fratello di Guendalina ne è a conoscenza. Erano tutti assiepati in giardino, quando hanno ascoltato delle urla decisamente forti.

Intanto, prima di dirvi cosa ha scoperto al GF Vip 7 Edoardo Tavassi, ecco cosa ha affermato Alfonso Signorini parso infuriato per alcuni commenti social: “Voi che sostenete questo programma sarete i primi a capire che i social sono la terra di nessuno. A Murgia ad esempio hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente, la passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano la situazione”.

GF Vip 7, la scoperta ‘choc’ di Edoardo Tavassi

Mentre si trovavano all’esterno, i concorrenti del GF Vip 7 e soprattutto Edoardo Tavassi sono stati colti di sorpresa per una dichiarazione roboante di questa persona che era fuori dalle mura domestiche. Voleva far sapere al vippone qualcosa che teoricamente i protagonisti del reality show non possono conoscere. La regia non poteva ovviamente fare nulla, infatti censurarla sarebbe stato impossibile. E Davide Donadei è rimasto letteralmente sconcertato di fronte ad una scoperta per lui scioccante.

Tavassi ha sentito urlare: “Eri secondo al televoto“. E tutti sono rimasti sorpresi perché non se lo aspettavano proprio. In primis Davide Donadei, che era convinto di essere uno dei più apprezzati dal pubblico. Invece in realtà è candidato ad essere il prossimo ad abbandonare definitivamente il programma. Mentre Edoardo è esploso di gioia e adesso è sempre più speranzoso. Infatti, dopo Oriana Marzoli, a questo punto potrebbe essere lui il secondo finalista, che si giocherebbe la vittoria nella finale del 3 aprile.

E il popolo del web ha scritto, in risposta a quanto successo nelle ultime ore: “Stiamo godendo moltissimo”. C’è soddisfazione per il fatto che Edoardo Tavassi sia tra i principali protagonisti del reality e quindi potrebbe davvero essere considerato uno dei favoriti al successo.