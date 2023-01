Continuano le discussioni all’interno del GF Vip 7. E ora è toccato ad Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi battibeccarsi. I due non la pensano per niente alla stessa maniera su uno dei temi predominanti di questo periodo e il fratello di Guendalina gliel’ha subito fatto notare. Da casa tutti hanno assistito a questo scontro inaspettato, con lei che ha dovuto ascoltare queste critiche. Per la ragazza non è certamente uno dei periodi più felici da quando è nel reality, basti pensare ai forti litigi avuti con Donnamaria.

Quindi, si è materializzato l’ennesimo scontro al GF Vip 7 con protagonisti Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Intanto, si è registrata una lite anche tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. La venezuelana e Daniele Dal Moro non si sono accorti che De Pisis stesse dormendo. E quest’ultimo si è infuriato con la ragazza: “Oriana, ma come stai? Ma come fai a non vedermi? Guarda il letto, guardalo”. Lei ha chiesto scusa, ma vedendo lui che continuava a insistere si è innervosita: “Min****, ma chi ca*** ti vede?. Vai ad urlare ad un’altra, tesoro”.

GF Vip 7, scontro tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi

Al GF Vip 7, prima che Edoardo Tavassi la smascherasse, Antonella Fiordelisi ha affermato come scritto dal sito Blogtivvu: “Il problema è che qui ognuno fa il cavolo che gli pare, voglio parlare da persona matura. Il balletto è un esempio, dicono che nessuno mi calcola e nessuno parla di me. Poi puntualmente al Game Night parlano di me, ma fatevi una vita. Decidete tutto voi, fate tutto voi, non voglio litigare perché ho già i problemi miei. Sto male tutti i giorni, non riesco a dormire e piango tutti i giorni”.

Poi la Fiordelisi ha aggiunto: “A voi non interessa, sto male per la pressione di tutte queste provocazioni che subisco ma anche perché dall’altra parte c’è il mio fidanzato che fa il complice”. Ma Tavassi è esploso e le ha sbattuto la sua verità in faccia: “Continui a voler fare passare questo messaggio di te, che sei poverina in mezzo a un gruppo di gente a cui di farti male non gliene frega niente. Ti spiego, questa roba non passerà mai e potrai impegnarti anche 24 ore su 24, ma siccome non sta succedendo non passerà”.

Infine, Edoardo ha concluso: “Questa cosa non esiste, non la creare tu perché tanto non si crea. Non passerà mai perché non esiste”. E su Twitter hanno detto: “Tavassi asfalta Antonella sul suo finto vittimismo”. Quindi, il fratello di Guendalina non pensa che ci sia un complotto ai danni della compagna di avventura.