Momento topico al GF Vip 7: per Edoardo Donnamaria potrebbe mettersi molto male, dopo le ultime notizie uscite fuori in queste ore. Il concorrente ha proferito parole molto dure nei confronti di una protagonista del reality show di Alfonso Signorini e ora sono guai per lui, visto che la donna ha scoperto tutto. Una situazione spiacevole si prospetta per il volto di Forum, che senza ombra di dubbio dovrà difendersi dagli attacchi che potrebbe subire soprattutto nella puntata in diretta di lunedì 6 febbraio.

L’ambiente al GF Vip 7 non è quasi mai sereno e stavolta è Edoardo Donnamaria a tremare. Lui qualche giorno fa ha parlato così della persona in questione: “Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata, stralunata, controcorrente per forza? Diciamo così dai, controcorrente per forza. Arrivata proprio dai, te lo dico io. Quello che ha fatto? Beh, ha sposato lui…”. Accusandola dunque di essere diventata famosa, grazie al supporto del marito vip. Ma vediamo quindi con chi ce l’avesse e cosa ha risposto la donna.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria nei guai: confronto in puntata con lei?

Dopo quelle sue affermazioni al GF Vip 7, Edoardo Donnamaria probabilmente aveva comunque messo in conto la possibilità che la diretta interessata potesse venire a conoscenza delle sue parole. Ed effettivamente è stato così, come ha rivelato il sito Blogtivvu. La donna ha preferito rispondere con ironia, ma certamente lunedì prossimo potrebbe esserci un confronto diretto con la ‘dolce metà’ di Antonella Fiordelisi. E ne vedremo sicuramente delle belle davanti ad Alfonso Signorini.

Ad essere stata attaccata Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip 7 insieme ad Orietta Berti. E la moglie di Paolo Bonolis ha annunciato: “La mia autrice che mi scrive gli insulti di Donnamaria, qualora me li fossi persi. Mi dicono che manca bruciata“. E ora tutti attendono un confronto accesissimo in piena diretta, come preannunciato da questo utente di Twitter, LoftusRoad: “Bollita, bruciata, che ti sei sposata Bonolis. Alcune delle offese (poi censurate) di Donnamaria alla Bruganelli. Lunedì prevedo fuoco e fiamme della queen”.

Alcune delle offese (poi censurato) di Donnamaria alla Bruganelli

E altri: “Aspettando Sonia on fire”, “Maleducato Donnamaria, non so perché non venga espulso”, “In pieno delirio di onnipotenza, non perché insulta Sonia ma perché si sente veramente autore televisivo consacrato. Da due recite scolastiche pietose”.