Nella casa del GF Vip si gioca con il GF Game Night: è tempo di imitazioni e anche di risate. La settimana scorsa Nicole Murgia aveva divertito tutti imitando Oriana Marzoli. Durante la gag l’attrice ha ironizzato sui vari flirt della concorrente venezuelana e ha tirato in ballo Antonella Fiordelisi che, però, non l’ha presa bene. Poi ha ironizzato sui flirt di Oriana Marzoli all’interno della casa, spiegando di cambiare ragazzi in base ai giorni della settimana. Quindi ha citato la nomination di Donnamaria all’amica Oriana: “Lui si è fatto influenzare anche se non lo ammette”.

Nella serata del 2 febbraio è stata Milena Miconi ad imitare Nikita Pelizon. L’attrice ha indossato parrucca color verde acqua peluche in mano e ha iniziato a parlare con accentro britannico. Durante l’imitazione l’attrice ha parlato di energie, di angeli, di unicorni, della vecchia mietitrice e della sua spasmodica voglia di aiutare qualcuno in difficoltà, basta però che ci siano le telecamere così può “clippare”.

GF Vip, Edoardo Donnamaria vomita dopo il gioco in casa

Poi è toccato a Edoardo Donnamaria cimentarsi in un gioco che alla fine lo ha disgustato. Mentre stava assaggiando alcuni cibi particolari, il volto di Forum si è infatti sentito poco bene, e a quel punto ha vomitato in una pentola. Edoardo Tavassi, che era seduto accanto a lui, è scoppiato a ridere in modo fragoroso, mentre Alberto De Pisis ha cercato di mantenere il controllo e di proseguire lo show senza intoppi. Poi ha detto: “La situazione è fuori controllo, non so se proseguire oppure se un assistente di studio potesse offrire dell’acqua”.

Il momento ha fatto sorridere gli utenti ma sui social non sono mancate le critiche: “Spero non sia la pentola dove ci cucinano”, ha scritto un utente. “Ha descritto perfettamente, cosa è realmente questo programma”, commenta un altro. “Chi si è inventato questo gioco così schifoso? Invece di farci ridere ci fanno piangere per tutte le brutte battute (e a volte anche volgari) che dicono. Inutile cercare di imitare Tommaso Zorzi non arriveranno mai alla sua classe e la sua ironia divertente”, chiosa un altro.

Nel frattempo pare ci sia una tregua tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo le tensioni dell’ultima puntata i due si sono riavvicinati provando a trovare un punto di incontro. Tuttavia, chiacchierando, il volto di Forum si è scagliato contro Sonia Bruganelli che nel corso della puntata l’ha criticato: “Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata. Controcorrente per forza? Diciamo così dai. Arrivata proprio, te lo dico io. Se va in nomination contro Attilio perde. Siete simili tu e Sonia. Non è un complimento in questo caso”.