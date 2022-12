Bufera immediata al GF Vip 7 su Edoardo Donnamaria. Sono bastate poche parole a scatenare il putiferio in rete, infatti la sua dichiarazione nella casa più spiata d’Italia è stata condannata quasi da tutti. E a prendere le distanze sono stati anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi, che si trovavano insieme a lui nella parte beauty. Da una semplice battuta si è passati ad un’affermazione pesantissima del volto di Forum, che ha lasciato sgomente moltissime persone, che hanno riversato la loro rabbia sui social.

Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria si è lasciato scappare una frase considerata sconcertate dai telespettatori, che attraverso Twitter hanno manifestato il loro dissenso. Intanto, sembra esserci crisi nera tra lui e Antonella. Infatti, il gieffino ha esclamato: “Facciamo una cosa, prendiamo le distanze, hai ragione, io da solo a prendere le distanze da te non ce la faccio, però ne ho bisogno. Perché io questo livello di discussione così basso non lo voglio avere con una persona che penso di avere al mio fianco. Vedila la tua ex, io farò altro”.

GF Vip 7, frase choc di Edoardo Donnamaria: è bufera

Una vera e propria sommossa c’è stata all’esterno del GF Vip 7, dopo che Edoardo Donnamaria ha espresso la sua opinione su un argomento molto delicato e legato al mondo delle donne. Ha criticato aspramente le persone di genere femminile che decidono di assumere delle decisioni sentimentali in relazione agli interessi economici. Edoardo Tavassi ha deciso di respingere subito le sue dichiarazioni e a non essere dello stesso parere è stata anche Antonella Fiordelisi, in disaccordo con quella sua frase choc.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha usato lo sfottò nei confronti di Edoardo Donnamaria, dicendo che la Fiordelisi ha deciso di avvicinarsi a lui solo per questioni di denaro. E a quel punto il volto di Forum ha approfittato di quel pensiero per dire una frase che ha sconvolto tanta gente: “Vabbè, una che si sposa per soldi è una prostituta”. E Tavassi ha replicato: “Mi dissocio”. Ma Donnamaria ha continuato: “Perché ti devi ca*** sotto? Non pensi che sia così? Praticamente e tecnicamente no, ma di fatto è la stessa cosa”.

#gfvip EdoD "una che si sposa x soldi è una prostituta" è stata una battuta intenzionale visto che Giaele era davanti a lui? e considerando che dall'inizio hanno sempre insinuato che lei si è sposata x soldi? secondo me Giaele ha capito. #nikiters pic.twitter.com/DBVNRUgqOu — GaMe🎮OvEr 🕷️ (@gameoverrevoema) December 4, 2022

Questo il parere di molti utenti Twitter: “Ma è stata una battuta intenzionale per Giaele che era davanti a lui? Secondo me lei ha capito perché avevano detto che lei si era sposata per soldi”, “Che cattivo”, “Battuta di cattivo gusto”, “Attiva il cervello”, “Che giudizio squallido, al massimo è arrivista. Torna a studiare”.