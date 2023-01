Adesso tutto è più chiaro al GF Vip 7, dopo l’ennesima lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Nelle scorse ore hanno avuto un battibecco dai toni abbastanza alti e sono state sganciate delle accuse abbastanza pesanti nei confronti dell’influencer. A distanza di poco tempo da quella sfuriata, lui ha deciso di rompere nuovamente il silenzio nella casa più spiata d’Italia e ha spiegato chiaramente quali siano le sue intenzioni con la ragazza e per quale motivo non vuole più avere rapporti.

Nella giornata del 27 gennaio al GF Vip 7 Daniele Dal Moro si è sfogato ancora su Oriana Marzoli e ha svelato il suo obiettivo da raggiungere. Facendo un passo indietro, l’ex Uomini e Donne aveva detto alla vippona durante la sfuriata: “Questo pensiero non me lo toglie nessuno, a fine puntata sono venuti tutti da me e te no. Sono successe cose per le quali non stavo bene, cose che non erano per colpa tua. Ti fa comodo parlare di Daniele questa settimana, a te sembra di aver avuto una giornata paragonabile alla mia di lunedì?”.

Leggi anche: “Questo programma di me***”. Furia al GF Vip 7, Daniele perde la calma e polverizza Oriana





GF Vip 7, Daniele Dal Moro svela il suo intento con Oriana Marzoli

Tutti hanno notato al GF Vip 7, prima che la situazione degenerasse con la nuova lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che il gieffino aveva optato per una scelta molto chiara: ignorare completamente la compagna di avventura. Ciò aveva fatto imbestialire la venezuelana, che aveva chiesto chiarimenti in merito. E ora, discutendone con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, è emersa fuori tutta la verità. Dietro quella sua decisione c’era una sorta di strategia messa in campo per ottenere uno scopo importante.

Ma qual era questa strategia di Daniele Dal Moro? A svelarla è quindi stato lui stesso: “Non voglio darle corda per alimentare questa storia che può essere controproducente per i miei due amici. Sono miei amici da settembre”. Il riferimento è al televoto che vede in sfida Oriana Marzoli insieme agli amici dell’ex UeD, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Uno di loro dovrà abbandonare per sempre il reality show e il suo timore era che, se avesse continuato ad avere legami con la Marzoli, poteva favorirla col pubblico.

Infine, come ricostruito dal sito Lanostratv, Daniele ha anche detto: “Non dovevo andarci dentro l’armadio, lo sapevo che lei avrebbe iniziato a fare quella piena d’amore e sentimento per un bacio e una notte insieme”. Non resta che attendere la puntata in diretta del 30 gennaio per capire come evolverà la situazione.