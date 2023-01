Dana Saber, la rivelazione sulla vippona. L’ex gieffina non è stata forse tra le più apprezzate concorrenti del GF Vip 7 e una volta fuori dalla casa ha deciso di torgliersi qualche sassolino dalle scarpe. Questa volta le sue parole toccano da vicino una concorrente molto discussa, ovvero Oriana Marzoli.

La rivelazione di Dana Saber su Oriana Marzoli: “Puzzava?”

Sarebbero stati in molti a rivolgerle alcune domande sul profilo Instagram ed è per questo che l’ex gieffina non ha mai esitato a rispondere, proprio come è accaduto nelle ultime ore: “Ciao ragazzi. Niente, volevo ringraziarvi di avermi supportata e sostenuta. Finalmente sono a Milano e finalmente sono riuscita a farmi la doccia tutta nuda e dormire sul mio letto tranquilla e senza caos. E senza quei barboni, soprattutto. Niente, vi aggiornerò nei prossimi giorni su tutto ciò che è stata la mia esperienza e tutto il resto. Un bacio”. (“Mi sono stufata”. GF vip 7, clamoroso Dana Saber: lo sfogo davanti a tutti).

La permanenza di Dana Saber nella casa del GF Vip 7 si potrebbe definire breve ma intensa. Infatti l’ex gieffina è stata spesso al centro di accesi confronti anche con Oriana Marzoli su cui ha rivelato qualcosa di molto interessante. Un fan ha chiesto quanto fosse sporca la gieffina e Dana ha risposto con l’emoticon delle feci. Non in modo diretto ma altrettanto loquace.

Ma ai fan la risposta non è bastata e allora hanno ulteriormente domandato: “Oriana puzzava?“. Dana non ha esitato rispondendo con in “sì” su sfondo nero. Ma sono anche in molti a chiedersi se le risposte di Dana non siano dettate da gusti personali o ancora da piccole antipatie che non sono ancora state messe a tacere del tutto.