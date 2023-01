Dentro il GF Vip 7 non si riesce proprio a stare tranquilli, a monopolizzare l’attenzione nelle ultime ore è stato il duro faccia a faccia nella notte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Una sfuriata che sembra mettere definitivamente il punto sulla loro storia. “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa”, ha attaccato lei.



Che poi ha proseguito: “E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui”. Secca la risposta di Edoardo: “Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa”.

GF Vip 7, Nicole Murgia sarà la prossima eliminata?



E ancora: “Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc…o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli”. È sicuro che nella puntata di lunedì Alfonso Signorini deciderà per un altro confronto tra la coppia che, almeno per una settimana ancora, resterà in gara.



Chi rischia di uscire invece sono le tra dame: Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia: spetterà al pubblico da casa decidere le sorti delle tre concorrenti di questa edizione e stabilire così il nome della concorrente che dovrà abbandonare definitivamente il cast di questa settima edizione, uscendo di scena dal reality show Mediaset.



I sondaggi sembrano avere le idee molto chiare: resterà quasi al 100% nella casa Nikita Pelizon che ha ottenuto il 45% di gradimento. Numeri quindi molto diversi dalle altre due: Dana e Nicole che al momento sono le due concorrenti sfavorite per questa nuova eliminazione dalla casa. In particolare a rischiare potrebbe essere Nicole Murgia, il cui percorso nella Casa sembra già ad un passo dal concludersi.