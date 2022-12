Nuovo colpo di scena al GF Vip 7: Luca Onestini ha praticamente rifiutato un’altra concorrente. Dopo aver messo in chiaro le cose con Nikita Pelizon, che è rimasta molto male per essere stata respinta dall’ex di Ivana Mrazova, ora lui ha deciso di vuotare il sacco anche su un’altra vippona. Con quest’ultima si era avvicinato notevolmente e tutti stavano sperando ormai nella nascita di una nuova coppia. Invece non sarà così, stando alle parole di Onestini, che ha friendzonato anche questa ragazza, che al momento non sa ancora nulla.

Nella casa del GF Vip 7 Luca Onestini ha detto no proprio a lei. Ha dunque rifiutato la concorrente, lasciando tutti senza parole. Intanto, Giaele De Donà ha anche scoperto Antonella Fiordelisi: “Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cosa le dà fastidio e non poco ragazzi. Lei sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come sono forti i Donnalisi e si è detta ‘adesso arrivano questi e c’è la concorrenza’”.

GF Vip 7, Luca Onestini ha rifiutato una concorrente

A parlare di questa possibile coppia del GF Vip 7, anche se vi abbiamo appena detto che Luca Onestini ha rifiutato di avere con una concorrente qualcosa che vada oltre l’amicizia, era stato Edoardo Donnamaria come riportato dal sito Coming Soon: “Voi siete ridicoli, molto peggio di me, almeno io e Antonella…Com’è possibile che non vi siete dati ancora un bacio? Voi due vi piacete, a te non va che lei abbia altre situazioni”. Ma Giaele De Donà ha fatto una scoperta inaspettata sul gieffino.

Stando a quanto detto da Luca Onestini, non comincerà nulla di sentimentale tra lui e Oriana Marzoli, nonostante la vicinanza che c’è stata tra i due vipponi: “Non mi è scattato qualcosa in più, non l’ho mai vista in quell’ottica”. A quel punto Giaele De Donà ha chiesto all’ex di Soleil Sorge di dirle subito la verità, perché l’influencer originaria del Venezuela potrebbe perdere ancora di più la testa per lui. Non resta che capire cosa succederà nelle prossime ore, quando avverrà presumibilmente il confronto tra Luca e Oriana.

Tra l’altro Luca e Oriana hanno fatto arrabbiare gli autori del Grande Fratello Vip. Infatti i due gieffini, oltre a parlare in spagnolo, coprono spesso i microfoni e cercano in ogni modo di evitare le telecamere. In diverse occasioni gli autori hanno tollerato il loro atteggiamento. Ma poi hanno deciso di intervenire, richiamando i due a rispettare il regolamento. Qui il video della confessione di Onestini.