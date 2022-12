GF Vip, autori contro Oriana e Luca. Sono diversi giorni ormai che Oriana Marzoli e Luca Onestini trascorrono sempre più tempo insieme. Entrambi vengono da liaison dentro la Casa. Oriana ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese ma il rapporto è finito. Poi la modella venezuelana si è avvicinata parecchio a Daniele Dal Moro dopo diversi battibecchi e gravi accuse reciproche con il gieffino. Tanto che alla domanda di Nicole “Se lui dovesse avvicinarsi, tu ti lasceresti andare di più?” la risposta è stata: “Sì, mi è sempre piaciuto”.

Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, però, la scintilla non sembra essere scoccata. La gieffina a quel punto ha virato decisa su Luca Onestini con il quale sembra ci sia una bella sintonia. Che ci sia qualcosa in più di una simpatia è apparso evidente quando i due, dopo la diretta di lunedì 26 dicembre, si sono chiusi in bagno parlando in spagnolo e facendo allusioni nemmeno troppo velate. Solo che il loro comportamento non è piaciuto agli autori del GF Vip che infatti sono intervenuti.

Leggi anche: “Vuole lui, è sicuro”. GF Vip 7, Oriana Marzoli sempre più intima col vippone: l’hanno capito tutti





Oriana Marzoli e Luca Onestini fanno arrabbiare gli autori del GF Vip

Da diverso tempo Oriana Marzoli e Luca Onestini si sono avvicinati e passano tante ore insieme. Il loro comportamento, tuttavia, ha fatto arrabbiare gli autori del Grande Fratello Vip. Infatti i due gieffini, oltre a parlare in spagnolo, coprono spesso i microfoni e cercano in ogni modo di evitare le telecamere. In diverse occasioni gli autori hanno tollerato il loro atteggiamento. Ma poi hanno deciso di intervenire, richiamando i due a rispettare il regolamento.

“Parliamo in italiano” hanno ricordato gli autori a Oriana e Luca. In una seconda occasione sono tornati a ribadire: “Ragazzi, oltre a parlare una lingua che non è italiano, da mezz’ora state parlando coprendo la bocca senza microfoni”. A quel punto Oriana Marzoli ha ribattuto: “Il microfono ce l’abbiamo…”. Anche Luca Onestini è apparso innervosito dal richiamo: “Ci sono le telecamere e tutto, che dobbiamo fare?”.

In un’altra circostanza Oriana Marzoli ha iniziato ad inveire in spagnolo condendo il discorso con diverse parolacce. Stavolta, piuttosto esasperati, gli autori del GF Vip hanno commentato: “Ripeto che questa è Roma-Cinecittà. E a Roma si parla italiano”. Secondo qualcuno è ormai solo questione di tempo prima che vengano presi seri provvedimenti sui due. Come si dice, se non bastano le buone…

“Cosa abbiamo scoperto su Dana Saber”. Bomba su Dana Saber fuori dal GF Vip 7